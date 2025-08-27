Última hora de los incendios en España: Desalojados dos pueblos en Ibias, Asturias, ante el rápido avance de las llamas
El presidente del Principado explica que el fuego de Ibias se salta todos los cortafuegos
La emergencia por los incendios este miércoles nos lleva hasta Asturias. Allí se ha declarado un nuevo fuego en Ibias que amenaza a la población.
Las llamas avanzan con gran rapidez. Dos localidades han sido desalojadas y otras cuatro están en preaviso.
Continúa activo también el incendio que afecta a la provincia de Lugo, y otros seis en Castilla y León.
Este miércoles, los reyes visitarán las zonas afectadas en Sanabria, en Zamora y las Médulas, en la comarca del Bierzo.
La esperanza está en el cielo. Llega un nuevo frente que trae lluvia y que se espera que ayude a la extinción. Se prevén tormentas y una bajada brusca de temperaturas.
La ola de incendios que lleva sufriendo Galicia desde hace más de dos semanas está golpeando también al turismo, especialmente al turismo rural y a los alojamientos situados en zonas donde ha habido incendios en el entorno. Hasta 40 cancelaciones se han recibido en algunos establecimientos, según confirma Cesáreo Pardal, presidente del Clúster del Turismo de Galicia, lo que supone más de 6.000 euros en pérdidas.
En Galicia el incendio que más preocupa es el de laprovincia de Lugo. No obstante, hay cuatro incendios activos. Los de Quiroga y A Pobra de evolucionan mejor. Los medios de extinción y los vecinos han conseguido que el fuego no llegue a las casas, cuenta Hildegart Romero desde Galicia.
Los Reyes visitan las zonas más afectadas por los incendios
El presidente de Asturias: “Es fuego supera los cortafuegos existentes”
El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha reunido al gabinete de crisis tras el avance del fuego en Ibias. “El fuego supera los cortafuegos existentes, muchos de ellos en condiciones muy buenas, que se había repasado”, ha declarado a los medios esta noche.
“Es el fuego que avanza con más rapidez de todos los que hemos tenido desde el 11 de agosto”, ha señalado.
Noche complicada en Asturias por el incendio de Ibias
Las llamas de Ibias, Asturias, se ha convertido las que avanza más rápido desde que comenzó la oleada de incendios en esta región. Los equipos de extinción luchan a contrarreloj contra estas nuevas llamas en Asturias, sin que el viento colabore.
El fuego está saltado los cortafuegos. Dos poblaciones han sido desalojadas y otras cuatro están en preaviso.
Así están los incendios en España este miércoles
Continúan activo el incendio que afecta a la provincia de Lugo, y otros seis en Castilla y León, una zona que este miércoles visitarán los reyes.
En Galicia, un fenómeno extraño y muy peligroso ha sorprendido a los efectivos en el incendio de la provincia de Lugo. Se trata de unos tornados de fuego y humo. Son remolinos pueden alcanzar alturas de hasta 50 metros, y no solo intensifican el fuego, también pueden variar la dirección de las llamas, lo que complica aún más su extinción.
Mientras durante la noche se ha complicado la situación en Ibias, Asturias, donde el fuego avanza a gran velocidad saltándose los cortafuegos que ya estaban hechos en los montes.