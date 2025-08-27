El presidente del Principado explica que el fuego de Ibias se salta todos los cortafuegos

Todos los riegos del humo de los incendios forestales para la salud de los niños, incluso a muchos kilómetros de distancia

Compartir







La emergencia por los incendios este miércoles nos lleva hasta Asturias. Allí se ha declarado un nuevo fuego en Ibias que amenaza a la población.

Las llamas avanzan con gran rapidez. Dos localidades han sido desalojadas y otras cuatro están en preaviso.

Continúa activo también el incendio que afecta a la provincia de Lugo, y otros seis en Castilla y León.

Este miércoles, los reyes visitarán las zonas afectadas en Sanabria, en Zamora y las Médulas, en la comarca del Bierzo.

La esperanza está en el cielo. Llega un nuevo frente que trae lluvia y que se espera que ayude a la extinción. Se prevén tormentas y una bajada brusca de temperaturas.