Sanidad confirma dos casos de sarna en una residencia de mayores de Oleiros, A Coruña

La Consellería de Sanidade ha confirmado un nuevo brote de sarna, esta vez con dos casos en una residencia de mayores de Oleiros, A Coruña.

Según han señalado, el primer caso se notificó el 25 de agosto y, en estos momentos, hay dos casos notificados.

Destacan que el centro recibe apoyo de salud pública desde el departamento territorial de la Consellería de Sanidade y apoyo asistencial desde la Unidad del Servicio de Hospitalización a Domicilio del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña.

Apuntan también que el protocolo de actuación se inicia cuando se recibe la notificación del centro y desde el Servicio de Alertas Epidemiológicas del departamento territorial de la Consellería, donde se estudian los casos y síntomas.

Se les dan recomendaciones para acortar la transmisión y también se les dan indicaciones de tratamiento. Además, desde la unidad asistencial de apoyo del Servicio de Hospitalización a Domicilio se les proporciona medicación.

Tras esta primera intervención, se hace seguimiento desde el Servicio de Alertas Epidemiológicas del departamento territorial de la Consellería.