Ya son 21 personas las hospitalizadas por un brote de salmonela en un hotel de Cartagena

Un centenar de clientes de un hotel de Murcia, afectado por un brote de Salmonella: un bebé y cinco menores, entre los trasladados al hospital

El número de personas hospitalizadas por el brote de salmonelosis que se produjo el pasado sábado en un hotel de Cartagena en La Manga del Mar Menor ha pasado de 9 a 21 en las últimas 24 horas, informa el Gobierno murciano.

Si el domingo eran solo dos los hospitalizados del más de centenar de afectados, ayer estaban ingresados en el hospital local Santa Lucía 6 adultos y 3 niños de los 24 adultos y 23 niños atendidos, pero este martes son ya 12 adultos y 8 niños, además de otro adulto en el hospital Virgen de la Arrixaca, en la pedanía murciana de El Palmar.

Los afectados presentaban un cuadro clínico de vómitos, diarrea y dolor abdominal, en algunos casos acompañado de fiebre. La suspensión cautelar de la actividad de la cocina del hotel continúa vigente.

El brote en Murcia

El Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones ha actualizado la información del brote de toxiinfección alimentaria declarado en el Hotel Cavanna de La Manga durante la madrugada del domingo, 24 de agosto.

La alerta inicial notificaba 28 casos. A lo largo del día la cifra ha ascendido a más de 100 personas afectadas, presentando un cuadro clínico de vómitos, diarrea y dolor abdominal, en algunos casos acompañado de fiebre.