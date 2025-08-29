Patricia Martínez 29 AGO 2025 - 13:28h.

Santiago de CompostelaUna mujer ha muerto en Santiago de Compostela en la mañana de este viernes, tras ser atropellada por el tren turístico que recorre las calles de la capital gallega. El suceso ocurrió al paso del tren por la céntrica calle Virxe da Cerca. El Concello de Santiago ha confirmado el fallecimiento de la mujer, en un accidente donde ha estado implicado el tren, pero añaden que todavía se está investigando para conocer las circunstancias concretas del siniestro.

El suceso se produjo pasadas las 12.00 horas entre los números 7 y 9, frente a las escaleras que suben al Mercado de Abastos. La fallecida quedó atrapada tras el atropello, por lo que los efectivos desplazados actualmente se encargan de excarcelar el cuerpo. Al parecer, el tren no tuvo tiempo suficiente para frenar, y arrolló a la víctima.

Hasta el lugar del siniestro, en el centro de la ciudad, se han desplazado patrullas de la Policía Local, y los Bomberos de Santiago. Además se ha cortado el tráfico en el entorno de la plaza de Galicia.

En ese momento, en el tren iban 39 personas, que realizaban la ruta turística por la ciudad, y todas ellas fueron desalojadas.