Mientras los efectivos trabajaban, un segundo camión colisionó contra el lateral del primero y contra un vehículo del propio Consorcio

Las labores de extinción y refrigeración de los vehículos afectados y de la carga se prolongaron durante varias horas

ValenciaUn incendio en un camión que circulaba por la autovía provocó un accidente de tráfico en la A-7, a la altura de Puçol. El aviso fue recibido por los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia a las 21:52 horas. Hasta el lugar se desplazaron cinco dotaciones procedentes de Pobla de Farnals, Sagunto, Moncada, Torrent y Burjassot, además del jefe de parque de Paterna, el sargento de Sagunto y un oficial de guardia. Los bomberos comenzaron rápidamente las tareas de extinción para controlar las llamas y garantizar la seguridad en la zona.

Mientras los efectivos trabajaban, un segundo camión colisionó contra el lateral del primero y contra un vehículo del propio Consorcio, lo que provocó un nuevo incendio, así como el vertido de la carga y la inflamación del gasoil que transportaba.

El choque generó momentos de gran tensión, aunque ningún bombero resultó herido, algo que desde el Consorcio califican de “milagroso” dada la peligrosidad del incidente. Sin embargo, el vehículo del Consorcio implicado en la colisión quedó fuera de servicio debido a los daños sufridos.

Extinción hasta la madrugada

Las labores de extinción y refrigeración de los vehículos afectados y de la carga se prolongaron durante varias horas. Finalmente, los trabajos se dieron por concluidos hacia las 02:30 horas de la madrugada, tras asegurar la zona y sofocar completamente los focos de fuego.

El accidente obligó a cortar parcialmente la circulación y provocó importantes retenciones en este tramo de la A-7, una de las principales vías de comunicación del litoral valenciano.