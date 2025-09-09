Patricia Martínez Europa Press 09 SEP 2025 - 11:27h.

La jueza ha tomado esta decisión al no poder alargar más legalmente el periodo de detención

El joven investigado por matar a su madre en Vilagarcía, Pontevedra, sigue hospitalizado en estado muy grave

Vilagarcía de ArousaLa jueza titular del Tribunal de Instancia número 2 de Vilagarcía de Arousa, responsable de la investigación del caso, ha decretado la puesta en libertad del detenido, el joven de 22 años investigado por la muerte de su madre, el pasado viernes en Vilagarcía, ya que ”su condición médica actual no permite ni que se le lean sus derechos ni que preste declaración”.

La situación médica actual del detenido impide que se lean sus derechos ni que preste declaración. Por ello, y en este contexto, ya que ha expirado el plazo máximo legal de detención de 72 horas, la jueza de Vilagarcía responsable del caso, ha acordado su puesta en libertad.

El acusado permanece ingresado en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde fue trasladado el pasado viernes tras precipitarse desde la ventana de la misma vivienda en la que se halló muerta a la víctima, su madre, de 61 años de edad. El joven de 22 años tiene traumatismos en el cráneo, el tórax y la pelvis, y el sistema musculoesquelético comprometido.

El proceso judicial continúa a la espera de cambios en su situación médica

Esta situación retrasará su pase a disposición judicial hasta que haya cambios en la situación médica, pero el proceso judicial continúa en marcha. Tras acordar la decisión de su puesta en libertad, la jueza le ha pedido al centro médico que comunique al juzgado cualquier cambio en su situación y también ha oficiado a la policía para que asegure su puesta a disposición judicial cuando se den las condiciones para poder hacerlo.

El joven de 22 años de edad está investigado por la Policía por haber matado supuestamente a su madre en su domicilio de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) el pasado viernes. El presunto autor del matricidio se arrojó por una de las ventanas de la casa que compartía con su madre, después de que un familiar de ambos llegara a la vivienda, y se encontrara a la mujer en el suelo, rodeada de un charco de sangre. Según las primeras investigaciones, la mujer presentaba varias heridas de arma blanca.