El joven de 22 años investigado como presunto autor de la muerte violenta de su madre, una mujer de 61 años, en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) sigue hospitalizado en estado muy grave.

El joven se precipitó desde el balcón del domicilio familiar, situado en la tercera planta de un edificio de la céntrica calle Duque de Rivas, donde ocurrieron los hechos.

Presenta un cuadro clínico de politraumatismos, fracturas diversas y shock hemorrágico, según han informado fuentes del Complejo Hospitalario de Pontevedra.

Tras recibir las primeras asistencias clínicas y médicas en el servicio de Urgencias del Hospital do Salnés, en Vilagarcía, fue trasladado en ambulancia al área sanitaria de Vigo.

Allí permanece ingresado, con pronóstico muy grave, en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Álvaro Cunqueiro.

Mientras tanto continúa la investigación policial sobre este presunto matricidio, que tuvo lugar ayer viernes sobre las seis y media de la tarde.

La víctima fue hallada muerta, boca abajo y entre "abundante sangre", según ha explicado el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada.

Aunque las pesquisas realizadas están por ahora en una "fase inicial", los investigadores descartan "con toda la prudencia" que el crimen hayan participado terceras personas.