Patricia Martínez 12 SEP 2025 - 11:51h.

Acumulaba una decena de órdenes de detención y una orden de ingreso en prisión

Conducía un coche que había robado horas antes en Tui

Porriño, PontevedraLa Policía Local de O Porriño ha detenido a un hombre de 36 años que acumulaba una decena de órdenes de detención, y una orden de ingreso en prisión dictada por un Juzgado de Pontevedra. El fugitivo llevaba más de tres años huido de la justicia.

La detención se produjo tras una persecución policial, más propia de las películas, por diversas calles del casco urbano de Porriño. El conductor primero intentó escapar de un control huyendo en sentido contrario. Tras ser perseguido por varias calles de la localidad, su periplo terminó en la calle Antonio Palacios, donde el coche chocó contra un guardarraíl, momento que fue aprovechado para los agentes de la Policía Local para interceptarlo.

Con un vehículo robado y sin permiso de conducir

Además de las órdenes de busca y captura que acumulaba, el detenido conducía un coche que había sido robado horas antes en Tui. El vehículo fue recuperado y devuelto a su propietario, quien hasta que le avisó la Policía, no se había percatado del robo. Además, fuentes policiales confirman que el detenido nunca obtuvo el permiso de conducción, por lo que también se le investiga por un presunto delito contra la seguridad vial.

Relacionado con varios robos en comercios del centro de Porriño

Desde la Policía Local de Porri�ño añaden que el detenido está presuntamente implicado en varios robos con fuerza en establecimientos comerciales del centro de O Porriño, lo que había motivado su búsqueda activa por parte de las autoridades locales. La presión policial habría provocado que trasladara su residencia a otro municipio vecino.

Tras su detención, fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de O Porriño, que ordenó su ingreso en el centro penitenciario de A Lama.