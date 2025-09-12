Logo de telecincotelecinco
Accidente de tráfico

Detienen en Almería a un taxista que atropelló a un motorista en Madrid y se dio a la fuga

Archivo - Control policial en Almería
El accidente ocurrió el pasado 4 de septiembre y desde entonces había orden de detención sobre el taxista.AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo
Un taxista, que estaba huido, tras arrollar a un motorista el pasado 4 de septiembre en Madrid, ha sido detenido en Almería. La Policía Local lo arrestó al confirmar su identidad, que constaba su búsqueda por abandono del lugar del accidente.

El detenido huyó después del atropello del motorista, de 47 años, que sufrió la imputación de una pierna, que ocurrió en la calle Príncipe de Vergara y Francisco Silvela, según han informado este viernes a EFE fuentes municipales.

La detención del taxista se produjo después de que el hombre fuese trasladado por la Policía Nacional desde el Puerto de Almería al constar sobre él una requisitoria por un presunto delito de abandono del lugar del accidente.

El motorista de 47 años sufrió la imputación de un pie

La Policía Local de Almería se puso en contacto con la Policía Municipal de Madrid para recibir las diligencias, procediendo a su detención, toma de declaración y puesta a disposición judicial, han precisado las mismas fuentes.

El motorista, de 47 años, resultó gravemente herido en el siniestro, sufrió la amputación de un pie y fue ingresado en el hospital La Paz de Madrid. 

