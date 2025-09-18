Miedo en Pantón, en Lugo, por la cercanía a viviendas de un incendio

La Consellería do Medio Rural ha decretado la situación dos de alerta

El incendio afecta a una superficie de unas veinte hectáreas

Compartir







La Consellería do Medio Rural ha decretado la situación dos de alerta como medida preventiva por la proximidad de un incendio forestal al nucleo de población de Lomís, en la parroquia de Pombeiro, en el municipio lucense de Pantón.

Según la información facilitada por Medio Rural, el incendio comenzó a las 14:16 horas de este jueves y, de acuerdo con las primeras estimaciones provisionales, afecta a una superficie de unas veinte hectáreas.

En las labores de extinción han participado hasta el momento tres técnicos, nueve agentes, doce brigadas, diez motobombas, dos excavadoras, ocho helicópteros y ocho aviones.

PUEDE INTERESARTE Backdraft: la explosión de gases en un incendio que más temen y entrenan los bomberos

Como consecuencia de ese incendio permanece cortada la vía férrea y la carretera provincial que comunica Santo Estevo de Sil con Ferreira, la LU-P-4103.

El incendio en Becerreá, controlado

Por otra parte, un fuego originado durante esta mañana en Becerreá (Lugo), en la parroquia de Vilachá, permanece ya controlado. Hasta el momento, ha calcinado 13 hectáreas, en base a las estimaciones de la Xunta.

En su extinción trabajan cuatro técnicos, cinco agentes, 11 brigadas, siete motobombas, una pala, siete helicópteros y tres aviones