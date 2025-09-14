Redacción Galicia Europa Press 14 SEP 2025 - 20:36h.

Marcha en la capital gallega por una mejor gestión de incendios de la Xunta con medidas que "protejan"

La ola de fuegos en agosto calcinó miles de hectáreas, sobre todo en la provincia de Ourense

Santiago de CompostelaOtra manifestación más en la capital gallega, tras la que hubo vinculada a la educación inclusiva. Este 14 de septiembre el tema central ha sido la política forestal de la Xunta de Galicia tras los incendios de agosto.

Después de que esos fuegos calcinasen 120.000 hectáreas, 69 % de monte raso y 31 % de bosque con árboles, miles de personas han protestado por la gestión del gobierno autonómico en los tres mayores incendios de la historia.

La marcha, bajo el lema 'Incendios nunca más' presente en numerosas pancartas, comenzó a las 12 horas en la Alameda de Santiago de Compostela (A Coruña) y se dirigió hasta la Plaza de Quintana.

Los asistentes exhibían carteles en los que pedían "un monte gallego vivo y con futuro" o "más prevención" que evite el alcance que pueden llegar a tener llamas como las que arrasaron Ourense.

Medidas que "protejan" para tener un entorno "de calidad"

La portavoz de la plataforma convocante 'Por un Monte Galego con Futuro', Belén Rodríguez, en declaraciones a los medios al inicio de la protesta, reclamó un monte "multifuncional".

Así como un entorno natural donde los vecinos puedan desenvolver su vida "con calidad". En el centro de las críticas sitúan al Ejecutivo regional que preside Alfonso Rueda.

Le exige que lleve a cabo políticas con medidas que "protejan" frente a las consecuencias del cambio climático. Todo esto fue acompañado de cánticos en los que pedían la "dimisión" del dirigente popular.