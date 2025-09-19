Sara Lago Vigo, 19 SEP 2025 - 06:00h.

"Naturaleza para los sentidos" estará disponible hasta finales de año

Los huéspedes que se alojen en el parador podrán disfrutar de manera gratuita de experiencias de ecoturismo para apoyar a proveedores y agentes locales

El Parador de Verín, en Ourense, se ha sumado a la iniciativa “Naturaleza para los Sentidos”, un proyecto de Paradores destinado a fomentar el crecimiento económico de las regiones del noroeste de la península que sufrieron los estragos de los incendios forestales este verano. La propuesta, que durará hasta finales de año, ofrece a los visitantes experiencias gratuitas de ecoturismo con un enfoque de apoyo a lo local y a la sostenibilidad.

Las actividades, que serán totalmente financiadas por la red de Paradores, incluyen rutas por la Sierra de la Culebra para visitar la fauna, paseos de observación por el entorno del río Tera y visitas a bodegas tradicionales con cata de vinos. También ofrecen la oportunidad de participar en una jornada como apicultor, una experiencia inmersiva que busca reconectar al viajero con los oficios y paisajes del entorno.

Para participar sólo es necesario reservar previamente en la recepción del establecimiento

El programa, que también se desarrolla en el Parador de Puebla de Sanabria, no sólo aporta experiencias nuevas a la estancia del viajero, sino que apoya a productores y locales que trabajan por la recuperación del territorio. Desde Paradores explican que cada visita contribuye directamente a la regeneración del paisaje, ya sea a través de labores como la plantación de especies autóctonas, la recuperación de colmenares o el pastoreo controlado.

El Parador de Santo Estevo apuesta por la tecnología para divulgar su patrimonio

Mientras tanto, el Parador de Santo Estevo, en Nogueira de Ramuín, ha sido incorporado al programa “Descubre Paradores”, que implementa un sistema de visitas culturales a través de una aplicación móvil con códigos QR. Estará disponible en todas las lenguas oficiales y en inglés, y permitiendo a los visitantes conocer con mayor profundidad la historia del antiguo monasterio y su relevancia en la Ribeira Sacra.