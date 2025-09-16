Inés Gutiérrez 16 SEP 2025 - 19:20h.

Caminar por la naturaleza es una estupenda manera de reducir el estrés y reconectar con uno mismo

El canto de los pájaros, la lluvia y otros sonidos de la naturaleza pueden mejorar tu salud

MadridUno de los planes más atractivos para hacer durante nuestro tiempo de ocio es apuntarnos a una ruta de senderismo. No solo es una manera entretenida de hacer un poco de ejercicio, también podremos beneficiarnos del contacto directo con la naturaleza. Durante el camino se puede apreciar la belleza de la zona, pero además, una vez finalizada tendremos la satisfacción del trabajo bien hecho.

Este es uno de los motivos por los que tanta gente se apunta a hacer el Camino de Santiago, una experiencia que a algunas personas les cambia la vida por el esfuerzo físico y la implicación emocional, porque les invita a conectar con la naturaleza a la vez que lo hacen con ellos mismos. Tiene una parte de ejercicio, pero también hay otra espiritual, lo que hace que sea ideal para liberarnos del estrés y desconectar.

Rutas de senderismo "pop-up" para desconectar de verdad

Esta ruta, a pesar de ser una de las más conocidas en España y en el mundo, no es la única que puede hacerse, de hecho, requiere por nuestra parte cierta inversión de tiempo y energía de la que no todo el mundo dispone.

Es posible hacer solo algunas etapas, pero también se pueden seleccionar otras rutas pop up igual de interesantes. Así es como se conoce a las rutas temporales o temáticas, esas que se organizan con motivo de un evento concreto o que viven su mejor momento en una época determinada, como estas opciones, que son ideales para poder desconectar.

Cada época del año tiene sus puntos fuertes, por eso, nada mejor que esperar a que sea invierno (aunque mejor si hace buen tiempo), para descubrir la Ruta del Cares, entre León y Asturias. Es importante llevar el calzado adecuado y extremar las precauciones para evitar resbalarse, pero disfrutarlo en invierno merece la pena. Si esperamos el tiempo suficiente y queremos que el espíritu navideño se apodere de nuestra ruta, el Bosque Finlandés de Rascafría puede ser una opción maravillosa.

Todo lo contrario sucede en verano, cuando lo que queremos es estar en un espacio que nos refresque. Apostar por la ruta de Cascadas del Purgatorio, en Rascafría, es una buena idea, porque recorre distintas zonas de agua hasta llegar a las cascadas y son solo unos seis kilómetros (ida y vuelta), por lo que puede hacerse en una mañana y después relajarse durante la tarde.

También pueden hacerse rutas de senderismo que nos muestran un pedazo de la historia, como la Ruta del Cid, que son más de 2.000 kilómetros desde Burgos a Valencia, a través de los que se descubren castillos, fortalezas y pueblos. Son varias etapas que pueden hacerse andando, en bicicleta o en coche. Otras son históricas y para toda la familia, como la ruta de los dinosaurios de Enciso (La Rioja), donde a lo largo de unos 7 kilómetros no solo se disfruta la belleza del lugar, sino que también se puede ver la huella que estos animales dejaron en la zona.

En este caso es algo literal, porque se pueden apreciar sus pasos sobre la piedra, así como otros yacimientos y datos de interés que el visitante encontrará en su ruta.