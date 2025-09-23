Patricia Martínez 23 SEP 2025 - 13:17h.

El próximo 30 de septiembre saldrán a la venta las entradas para el concierto en Viveiro del próximo mes de julio

Será uno de los dos únicos conciertos en España en 2026 de la banda, con la que celebran sus 50 años de historia

Compartir







LugoUna de las bandas más grandes de la historia del heavy metal vuelve a Viveiro. Iron Maiden protagonizará un regreso histórico al Resurrection Fest Estrella Galicia 2026, y lo hará diez años después de su última visita a Viveiro, en 2016. La organización del festival, que tendrá lugar del 1 al 4 de julio del año próximo, también ha dado a conocer que Marilyn Manson se suma al cartel de la próxima edición junto con bandas como Trivium, Converge, Caliban o Limp Bizkit.

Iron Maiden serán el segundo cabeza de cartel para la próxima edición y los británicos vuelven a Galicia a lo grande, ya que darán en el Resurrection Fest EG uno de los dos únicos conciertos en España en 2026 con su gira Run For Your Lives, con la que celebran sus 50 años de historia. Y lo harán “con un setlist en el que recorrerán todos los himnos de sus primeros nueve discos de estudio, desde Iron Maiden hasta Fear Of The Dark, un greatest hits en toda regla”, según explican desde la organización del festival. Será, sin duda, un momento histórico para el festival y sus asistentes. Las entradas para ver a la banda en los estadios de toda Europa se están agotando con varios meses de antelación. El próximo 30 de septiembre saldrán a la venta para su cita en Viveiro.

PUEDE INTERESARTE Amaral aplaza el concierto de La Palma y otras dos citas musicales por la infección respiratoria de la cantante

Limp Bizkit y Marilyn Manson se suman a la cita en este avance de cartel

A este regreso histórico se suma además la presencia de Limp Bizkit en el cartel, que ofrecerá en Resurrection Fest su único concierto en España en 2026, un retorno muy esperado por sus seguidores tras 14 años sin pisar territorio español. Además, el festival también ha confirmado la presencia en la próxima edición de una figura icónica del rock internacional: Marilyn Manson, que formará parte de la alineación principal del evento.

El avance del cartel no se detiene ahí. También se incorporan nombres de primer nivel como Trivium, una de las bandas más queridas por el público del festival, y Cavalera Conspiracy, quienes interpretarán de forma exclusiva el legendario disco Chaos A.D. de Sepultura. El cartel se completa con una cuidada selección de bandas que abarcan distintos estilos dentro del espectro del metal y el rock alternativo, como P.O.D., que llegan desde EEUU para su único concierto en España en 2026, y Blood Incantation (con otro único concierto en España en 2026), y una de las formaciones más respetadas y vanguardistas del death metal contemporáneo. Se suma también la presencia de Converge, The Rasmus, que llegan desde Finlandia, Imminence, Thrown, Caliban y los alemanes Feuerschwanz. Desde Japón aterrizarán Man With A Mission, mientras que el hardcore más contundente llegará de la mano de Get The Shot, a los que se unirán House of Protection, y The Vintage Caravan .

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La edición de 2026 contará, una vez más, con el compromiso institucional de la Xunta de Galicia, a través de los Concertos do Xacobeo, al igual que la Deputación de Lugo y el Concello de Viveiro, que seguirán colaborando activamente con la organización para hacer posible una experiencia única para miles de asistentes, a los que se une desde sus inicios, Estrella Galicia como principal patrocinador privado del festival. Próximamente se anunciarán más artistas y novedades para una edición que apunta a ser una de las más memorables del festival