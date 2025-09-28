Logo de telecincotelecinco
Controlado el incendio de Pantón, Lugo, con más de 1.800 hectáreas afectadas

Efectivos de emergencias realizan labores de extinción del incendio de Pantón
Efectivos de emergencias realizan labores de extinción en el incendio de PantónEuropa Press
Santiago de CompostelaEl incendio del ayuntamiento lucense de Pantón, en la parroquia de Pombeiro, ha quedado controlado este domingo tras afectar a 1.805 hectáreas, parte de ellas en el ayuntamiento de Sober, a donde llegó tras saltar el río Cabe.

La Consellería do Medio Rural ha detallado que el fuego quedó controlado a las 11:41 horas de este domingo y, según las últimas estimaciones, afecta a una superficie de 1.805 hectáreas, un total de 1.517 hectáreas son arboladas y 288 rasas.

Características

El fuego comenzó el día 18 a las 14:16 horas y la proximidad de las llamas al núcleo de población de Lornís obligaron a activar, durante varios días, la situación 2 de forma preventiva.

Para hacer frente a este incendio movilizaron, en total, a 25 técnicos, 264 agentes, 311 brigadas, 169 motobombas, nueve palas, seis unidades técnicas de apoyo, 15 helicópteros y 12 aviones. Además, en las tareas de extinción colaboraron efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

