Controlado el incendio de Pantón, Lugo, con más de 1.800 hectáreas afectadas

La Consellería do Medio Rural ha indicado que el fuego quedó controlado a las 11:41 horas de este domingo

El incendio de Peñalba entra en Segovia por Cerezo de Arriba y obliga a desalojar las localidades de Riofrío y La Pinilla

Compartir







Santiago de CompostelaEl incendio del ayuntamiento lucense de Pantón, en la parroquia de Pombeiro, ha quedado controlado este domingo tras afectar a 1.805 hectáreas, parte de ellas en el ayuntamiento de Sober, a donde llegó tras saltar el río Cabe.

La Consellería do Medio Rural ha detallado que el fuego quedó controlado a las 11:41 horas de este domingo y, según las últimas estimaciones, afecta a una superficie de 1.805 hectáreas, un total de 1.517 hectáreas son arboladas y 288 rasas.

Características

El fuego comenzó el día 18 a las 14:16 horas y la proximidad de las llamas al núcleo de población de Lornís obligaron a activar, durante varios días, la situación 2 de forma preventiva.

Para hacer frente a este incendio movilizaron, en total, a 25 técnicos, 264 agentes, 311 brigadas, 169 motobombas, nueve palas, seis unidades técnicas de apoyo, 15 helicópteros y 12 aviones. Además, en las tareas de extinción colaboraron efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).