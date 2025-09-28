La Junta de Castilla y León ha declarado un incendio de Índice de Gravedad Potencial 2 en Cerezo de Arriba

La declaración de gravedad 2 se debe a que supone una amenaza seria a poblaciones y que exige medidas de socorro de la población

Compartir







La Junta de Castilla y León ha declarado un incendio de Índice de Gravedad Potencial 2 tras entrar en la localidad de Cerezo de Arriba tras entrar en la provincia de Segovia el fuego originado en el paraje de Pico del Lobo, en Peñalba de la Sierra (Guadalajara).

El Ejecutivo autonómico ha incorporado este fuego al parte que recoge la plataforma Inforcyl a las 00.15 horas de este domingo, 28 de septiembre, y lo ha elevado a nivel 2 a las 1.58 horas de la misma jornada.

PUEDE INTERESARTE Muere un hombre y otro resulta herido en el incendio de una vivienda en el distrito madrileño de Latina

Supone una amenaza seria a poblaciones

La declaración de gravedad 2 se debe a que supone una amenaza seria a poblaciones y que exige medidas de socorro de la población o protección de bienes, además del riesgo grave que puede comportar para la población, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente en su perfil de la red social 'X'.

En este momento, se encuentran en el lugar unos 30 medios aéreos y terrestres, entre técnicos, agentes medioambientales, celadores, cuadrillas, autobombas, ELIF, BRIF, hidroaviones, helicópteros y otros cuerpos de bomberos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La provincia de Segovia estaba ya alerta por la posible entrada del incendio manchego de Peñalba de la Sierra, que finalmente afecta ya a territorio de Castilla y León.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El incendio obliga a desalojar Riofrío y La Pinilla

Esta situación ha obligado, por el momento, a desalojar la urbanización de La Pinilla a lo largo de la madrugada y ya en la mañana de este domingo la localidad de Riofrío de Riaza, donde se encontraban "más vecinos de lo habitual" al estar en fiestas.

Para el realojo de estos vecinos, se ha dispuesto el pabellón del Polideportivo del municipio de Riaza, a donde han acudido solo dos personas, ha precisado Alonso, quien ha incidido en que además este espacio ha estado ya acogiendo a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que se encontraban ya trabajando en las labores de extinción del incendio de Peñalba.

Para informar del desalojo de Riofrío, la Junta ha enviado un mensaje a través de ES-Alert, herramienta que ya se utilizó en la jornada del sábado para recomendar no realizar actividades en la zona de La Pinilla por el peligro del fuego que se acercaba desde Castilla-La Mancha.