Agencia EFE 01 OCT 2025 - 13:40h.

La víctima acudió a la farmacia de Riotorto y desde allí avisaron a la trabajadora social del Ayuntamiento

El presunto agresor está a la espera de pasar a disposición judicial

El aviso de una farmacia de Riotorto, Lugo, a una trabajadora social del Ayuntamiento por un supuesto caso de violencia de género se ha saldado con la detención de un hombre por agentes de la Guardia Civil como sospechoso de una agresión machista.

“Vino a la farmacia por un problema de salud y cuando yo estaba hablando con el médico por si era necesario derivarla a un centro sanitario, ella le pidió ayuda a mi compañera. Le preguntó si podíamos protegerla y ayudarla, porque estaba con un problema importante”, ha explicado a EFE la farmacéutica María José Pardo sobre el relato de la agresión.

“Ya le estábamos haciendo un seguimiento, porque hubo algún episodio anterior. Aunque ella no contaba demasiado, estábamos al tanto y en contacto con las trabajadoras sociales del Ayuntamiento”, ha apuntado Pardo.

Desde la farmacia llamaron a una de las trabajadoras sociales del Ayuntamiento y activaron el protocolo.

La trabajadora social llamó al 016 y al 112 y, acto seguido, "en diez minutos, llegó la Guardia Civil y se hizo cargo de todo. La unidad Viogén y cuatro patrullas más”.

El Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia (CIAE), confirmó que una persona llamó al 112 a las 11:45 horas de este martes para avisar de ese posible caso de violencia de género.

De la farmacia al centro de salud

Fuentes de la Comandancia de Lugo confirmaron a EFE que los agentes que se desplazaron al punto indicado se encontraron con la víctima en la farmacia de la localidad. Al comprobar que presentaba moretones en la cara, fue acompañada al centro de salud de Ribadeo para recibir atención médica.

El arresto del sospechoso se produjo a las 12:40 horas. Fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil a la espera de su paso a disposición judicial.