Silvia Asiain 30 SEP 2025 - 18:47h.

Denuncia que las nuevas pulseras tras el cambio de proveeedor no funcionan:

A través de change.org, una jiennese ha hecho una petición para que los pliegos del nuevo contrato garanticen la seguridad de las mujeres

Compartir







Una mujer, una víctima de la violencia machista, se ha puesto al frente de un movimiento social para pedir que el Ministerio de Igualdad tome ya medidas para garantizar la seguridad de las pulsera anti-maltrato. Ella denuncia que la pulsera que llevaba antes de que se produjera el cambio funcionaba. Pero desde que se le dio la nueva se ha sentido desprotegida. Su iniciativa ya ha conseguido más de 27.000 firmas.

Hace ya doce años que ella se divorció de su marido. Tras la separación, su maltratador comenzó a acosarla y en 2016 un juez le impuso una orden de alejamiento con pulsera. "Llamaba Cometa te decía estás bien, estás acompañada, y cuando me aparecía en la diana tenía la certeza de que era una realidad", informan Silvia Asiain, Antonio Lasso y José Luis Lara.

PUEDE INTERESARTE El sinvivir de las víctimas por los fallos en pulseras telemáticas reconocidos por Fiscalía

"Me han tenido que cambiar el aparato cuatro veces en un año"

Los avisos llevaron a su expareja a la cárcel, pero la cosa cambio cuando empezó a disfrutar de los permisos en 2024. En ese momento había cambiado el adjudicatario del contrato. "A mí en un fin de semana me sonó 34 veces e incidencias 11 y se supone que son erróneas. A mí me han tenido que cambiar el aparato cuatro veces en un año".

La mujer denuncia fallos de cobertura y geolocalización y pide que se tomen medidas que garanticen la seguridad de las victimas. "Tengo pavor, no salgo de casa si no es acompañada".

Ella solo pide "que las pulseras funcionen, porque antes han funcionado. Y que realmente, que nos escuchen. Que se lleva a cabo un seguimiento real, si hasta los propios empleados de Cometa lo decían".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Ella, que lleva tres meses sin protección porque la orden de alejamiento de su expareja, que ha cumplido condena, ha expirado, no quiere que otras mujeres sientan esa misma impotencia.