01 OCT 2025

Arantxa llevaba cuatro años con la papelería abierta pero decidió cerrar este verano al ver que los ingresos no llegaban

El Concello de Meis ha compartido el gesto en sus redes sociales y la respuesta está siendo algo "abrumador" para esta emprendedora

Meis, PontevedraHace unos días, un curioso donativo llegaba hasta las dependencias del Concello de Meis. Varias cajas con material de papelería, libretas, papel de regalo, bolígrafos o rotuladores que ahora tendrán nuevos usos, esperan almacenadas en las dependencias del consistorio. La propia alcaldesa de Meis lo contaba en sus redes sociales: el donativo llegó de manos de Arantxa Abal, una emprendedora de Cambados que tras cuatro años al mando del negocio 'Sueños de Papel' ha tenido que cerrar sus puertas.

“Cerrar fue una decisión muy dura” recuerda Arantxa, “veíamos que los ingresos iban mermando, no era vida estar así”. Llevaba cuatro años con su papelería abierta en Cambados. También se lanzó a los productos personalizados, invitaciones y detalles para eventos, pero “eso eran dos meses al año y el negocio hay que mantenerlo abierto el resto del año”, lamenta. Fue entonces cuando decidió liquidar la mercancía que tenía almacenada.

Pero no todo se vendió, y Arantxa tampoco tenía espacio ni tiempo para guardarlo y venderlo por redes. Así que tras semanas de liquidación, decidió donarlo para que alguien pudiera darle una segunda oportunidad. Arantxa quiso darle un final menos amargo a ese cierre de etapa, y decidió donar al Ayuntamiento todo el material de papelería que no pudo liquidar en las últimas semanas con el negocio abierto.

"No esperaba este alcance, para mí es abrumador", cuenta Arantxa

Arantxa sabía que el Ayuntamiento de Meis colabora con las familias necesitadas a través de los Servicios Sociales y también hacen muchos cursos para los mayores, así “qué mejor manera de hacer el cierre menos amargo, que colaborando con quien lo pueda necesitar”, apunta. Desde el ayuntamiento pusieron todas las facilidades para la donación: “todo fueron agradecimientos y vinieron con personal del Concello a recoger todas las cajas”. Lo que Arantxa no esperaba, explica, es que Marta, la alcaldesa lo contara públicamente en las redes sociales del Concello “y acabar teniendo este pequeño gesto el alcance que está teniendo, que para mi es abrumador”.

Son unos 2.500 euros en mercancía que ahora se aprovecharán para quien más lo necesite, pero Arantxa resta importancia al gesto “no es gran cosa” asegura. Tal y como han confirmado desde el Ayuntamiento, el material será repartido entre las personas usuarias de los Servicios Sociales de la localidad y también entre los mayores que participan en los cursos de estimulación cognitiva.

Mientras, Arantxa se centra en sus planes más próximos, “me caso el mes que viene y lo que más me apetece es el viaje de novios, después” y a la vuelta tocará buscar un nuevo trabajo, arrancar una nueva vida dejando atrás los "sueños de papel" que dieron nombre a su negocio.