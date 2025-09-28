Patricia Martínez 28 SEP 2025 - 09:00h.

El profesor había hecho cursos de primeros auxilios recientemente y supo cómo reaccionar rápidamente

El médico de urgencias le felicitó por su rápida actuación "porque esos minutos son clave”

LugoAdrián Salgado lleva cuatro años impartiendo clases de Educación Física en el Instituto Nosa Señora dos Ollos Grandes de Lugo pero nunca había vivido un momento tan complicado como el sucedido la pasada semana, aunque por suerte ahora puede contarlo, ya aliviado.

Porque Adrián le salvó la vida a una alumna que se desplomó de forma repentina, cuando estaban en una clase en las pistas de atletismo. La menor entró en parada cardiorrespiratoria. Y Adrián logró salvarla gracias a su aplomo, pero también a sus conocimientos sobre la reanimación RCP, como destaca.

"Ese día bajé con los alumnos a las pistas de atletismo para dar la clase, porque hacía buen tiempo, y empezamos a realizar el calentamiento, llevábamos solo diez minutos de clase, y una de las niñas se desplomó, se cayó al suelo” recuerda ahora sobre lo sucedido. “Yo pensaba que sería un bajón de azúcar o un mareo, pero enseguida me di cuenta que estaba en parada", detalla.

"Fue un momento muy angustioso", recuerda el profesor

Adrián llamó a emergencias, y mientras se quedó con la niña y empezó realizarle la maniobra de reanimación cardiopulmonar, siguiendo en todo momento las indicaciones de los sanitarios: “fue un momento muy angustioso, porque se estaba empezando a poner morada”, añade.

Todo el mundo se movilizó, recuerda Adrián, que tuvo la ayuda de otro profesor que consiguió abrir la verja para que la ambulancia pudiera entrar al recinto. Finalmente, los sanitarios la estabilizaron y la trasladaron al hospital.

“Tardaron unos diez minutos en llegar”, recuerda Adrián que a él se le hicieron “eternos. Todo fue muy rápido, pero estaba yo solo allí con la niña y se me hizo bastante largo, porque además no se acababa de recuperar” recuerda ahora ya aliviado. Posteriormente, pudo contactar con la familia para quedarse más tranquilo. “El médico de urgencias me preguntó detalles de cómo había pasado, pero también me dio la enhorabuena por cómo había actuado porque esos minutos son clave”, reflexiona, “pero siempre tienes que tener una pizca de suerte”.

La formación en primeros auxilios, fundamental para reaccionar en estas situaciones

Porque Adrián tiene claro que hubo buena suerte en el final de esta historia, y también decisión y aplomo en su acción. Pero también fue fundamental la formación. Por eso destaca la importancia de la formación en primeros auxilios, y recuerda el programa “RCP en el Aula”, que en su Instituto se empezó a trabajar en el año 2009 de la mano de un profesor ya jubilado, Eduardo Pérez Romero. Adrián recuerda que fue él quien comenzó a impartir el módulo de primeros auxilios y hacerlo de manera práctica: con la presencia del personal sanitario del 061 que enseñaba los protocolos de reanimación de manera práctica y visual a los alumnos.

“Yo había hecho cursos de primeros auxilios y tengo una niña de un año y hice hace poco otro curso más” cuenta, e incide en que esta “es una asignatura pendiente que tiene la sociedad, debería haber mucha más formación sobre esto, y ser obligatoria tanto para los alumnos como para el resto del profesorado” reclama, “porque con unos conocimientos básicos puedes salvar una vida”. Otra reclamación importante que hace Adrián es que todos los centros educativos deberían tener desfibriladores. “Hasta ahora no son obligatorios, en nuestro instituto no lo hay, y deberíamos tenerlos en todos los centros, porque pueden salvar una vida”, destaca.