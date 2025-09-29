Carlos Plá 29 SEP 2025 - 14:16h.

Las inundaciones del pasado 29 de octubre estropearon el montacargas del garaje y desde entonces los vecinos no habían podido sacar sus vehículos

Los vecinos de la zona cero de la DANA suben sus coches a puentes y rotondas ante la alerta roja por lluvias

Valencia11 meses después de la DANA del pasado 29 de octubre, los vecinos del número 28 de la calle Hernán Cortés de Aldaia (Valencia) han podido sacar sus vehículos del garaje. Esa noche las precipitaciones inundaron por completo el sótano del edificio y destrozaron el montacargas que utilizaban para entrar y salir del garaje. La cabina quedó en el bajo y la reparación costaba alrededor de 100.000 euros, una cantidad que los vecinos no podían asumir por la falta de ayudas. Tampoco podían hacer frente a los 35.000 euros por sacar los vehículos.

Tampoco desde el ayuntamiento habían conseguido una solución después de recurrir a la Generalitat Valenciana y la UME.

Fue una vecina del barrio, la que ofreció como último recurso recurrir a David, un experto en mecanizados de Torrent. "Me comentaron que por el garaje habían pasado muchos técnicos y siempre les decían que no se podía arreglar. Después de revisar el montacargas, les dije que podría intentarlo, comenta David Granado.

Las primeras pruebas comenzaron el pasado mes de junio y desde entonces David ha estado estudiando la mejor opción para conseguir que el montacargas funcionara. "Lo primero era ver que el motor funcionaba y conseguimos arrancarlo", explica.

Tras cambiar unas piezas del mecanismo y conseguir anular el cuadro de mandos para poder pilotarlo desde fuera hicieron el primer ensayo. "Lo pilotaba yo directamente y metimos un coche de 1.500 kilos para ver si aguantaba el peso y salió bien", cuenta David.

Con todo preparado llegó el momento de la verdad. Este sábado a primera hora se congregaron junto a la puerta del garaje los vecinos y efectivos de la Policía Local para garantizar la seguridad. "Empezamos pronto. Creía que nos iba a llevar toda la mañana y en unas horas lo teníamos hecho", explica.

Casi un año después, cinco coches y dos motos fueron recuperados por sus propietarios. "Estaban muy preocupados porque les habían dicho que a lo mejor tenían que devolver las ayudas que les habían entregado si no conseguían sacar los vehículos. Era una pesadilla para ellos y es una gran satisfacción haberles ayudado. Yo solo he hecho mi trabajo", cuenta David, que se ha convertido en un héroe para los vecinos y para el propio alcalde de Aldaia, Guillermo Luján.

Desde el consistorio, explican que quedan otros dos garajes en la misma situación y esperan contar con David para encontrar una solución viable. "Ya les he dicho que no me importaría ir para ver si les puedo ayudar".