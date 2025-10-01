Patricia Martínez 01 OCT 2025 - 16:12h.

La familia la dejó olvidad el pasado domingo en un restaurante de la localidad

Un joven preguntó por ella y se la llevó después, y ahora la familia intenta localizarlo

Compartir







O Milladoiro, A CoruñaSe busca tablet perdida, pero esta tablet es muy especial. Rosabel, la madre de Liam, un pequeño con autismo residente en O Milladoiro, a unos kilómetros de Santiago, ha lanzado en los últimos días un mensaje para pedir ayuda a través de las redes sociales para tratar de encontrar la tablet de su pequeño. La perdió el pasado domingo en la terraza de un local hostelero de la localidad.

Todo ocurrió, según relata la madre, en la terraza de un restaurante de Milladoiro. La familia se fue del establecimiento y la dejaron allí olvidada. Tal y como le han contado a la madre, después “alguien la depositó en el muro de la guardería que hay frente al local”. Pero según relata, “poco después pasó un chico y preguntó por ella y finalmente, se la llevó". Así lo ha contado en un grupo de Facebook, donde vecinos de Milladoiro comparten asuntos de actualidad, con la esperanza de que alguien pueda ayudarles a encontrarla, o a poder contactar con esa persona que se la llevó del lugar.

La tablet es muy importante para el pequeño "ya que es lo único que lo tranquiliza", cuenta la madre

Como explica su madre en su mensaje, "es muy importante para él por ser un niño con autismo, y su tablet es lo único que lo tranquiliza en sus horas libres”. La tablet es fácilmente reconocible por su funda protectora azul, algo que puede servir de pista para intentar localizarla.

Ahora, la familia pide ayuda a todos los vecinos, en busca de alguna pista para dar con ella, ya que dada la situación de su pequeño, la tablet es un entretenimiento fundamental. Algunos de ellos no han dudado en mostrarle su apoyo y ya hay incluso quien se ha ofrecido a comprarle una tablet al pequeño, si la suya no aparece.