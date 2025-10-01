Polémica por la próxima actuación de 'El Dandy de Barcelona' en un club de Vigo: “Tiene actitudes franquistas, racistas y homófobas”
Una discoteca viguesa lo ha anunciado como invitado especial para un evento organizado para este viernes
La teniente de alcalde de Vigo es firme: "Vigo tiene que ser un lugar libre de violencias contra las personas"
VigoEl gobierno municipal de Vigo ha trasladado su rechazo ante la anunciada presencia de un conocido 'tiktoker', El Dandy de Barcelona, en un evento organizado por un local de ocio de la ciudad, que tendrá lugar este próximo viernes.
Así, tras saberse que el Nébula The Club, ubicado en el centro de la ciudad, anuncia la presencia de este polémico creador de contenido, como invitado especial, la teniente de Alcalde, Carmela Silva ha expresado la oposición del gobierno vigués a esta presencia, argumentando que este personaje es "conocido por sus discursos y actitudes abiertamente machistas, misóginas, puteras, franquistas, racistas y homófobas".
"Consideramos que Vigo tiene que ser un lugar libre de violencias contra las personas y por eso hacemos un llamamiento a ese local de ocio situado en Vigo para que no se produzca esta actuación que atenta contra los derechos de las personas", ha proclamado la teniente de alcalde.
Protagonista de polémicas anteriores en otros locales
El polémico creador ya protagonizó situaciones bochornosas en otros locales donde ha estado invitado, una de ellas hace unos meses en una discoteca asturiana, donde se dedicó a proclamar varios vivas a Franco, en presencia de multitud de jóvenes.
El local vigués no ha reaccionado a esta polémica ni ha anunciado cambios en el evento, y mantiene la convocatoria de la fiesta para este viernes, con entradas a siete euros y la presencia de un DJ y tatuadores además del polémico invitado. El mismo creador ha anunciado en sus redes sociales su presencia en el evento adelantando a sus seguidores que “vamos a liarla muy gorda”.