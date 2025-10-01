Patricia Martínez 01 OCT 2025 - 04:00h.

Una discoteca viguesa lo ha anunciado como invitado especial para un evento organizado para este viernes

La teniente de alcalde de Vigo es firme: "Vigo tiene que ser un lugar libre de violencias contra las personas"

Compartir







VigoEl gobierno municipal de Vigo ha trasladado su rechazo ante la anunciada presencia de un conocido 'tiktoker', El Dandy de Barcelona, en un evento organizado por un local de ocio de la ciudad, que tendrá lugar este próximo viernes.

Así, tras saberse que el Nébula The Club, ubicado en el centro de la ciudad, anuncia la presencia de este polémico creador de contenido, como invitado especial, la teniente de Alcalde, Carmela Silva ha expresado la oposición del gobierno vigués a esta presencia, argumentando que este personaje es "conocido por sus discursos y actitudes abiertamente machistas, misóginas, puteras, franquistas, racistas y homófobas".

PUEDE INTERESARTE La violencia vicaria será tipificada por primera vez como delito en el Código Penal

"Consideramos que Vigo tiene que ser un lugar libre de violencias contra las personas y por eso hacemos un llamamiento a ese local de ocio situado en Vigo para que no se produzca esta actuación que atenta contra los derechos de las personas", ha proclamado la teniente de alcalde.

Protagonista de polémicas anteriores en otros locales

El polémico creador ya protagonizó situaciones bochornosas en otros locales donde ha estado invitado, una de ellas hace unos meses en una discoteca asturiana, donde se dedicó a proclamar varios vivas a Franco, en presencia de multitud de jóvenes.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El local vigués no ha reaccionado a esta polémica ni ha anunciado cambios en el evento, y mantiene la convocatoria de la fiesta para este viernes, con entradas a siete euros y la presencia de un DJ y tatuadores además del polémico invitado. El mismo creador ha anunciado en sus redes sociales su presencia en el evento adelantando a sus seguidores que “vamos a liarla muy gorda”.