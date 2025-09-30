Jenifer Moreno Elena Moral 30 SEP 2025 - 09:34h.

El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de ley orgánica integral contra la violencia vicaria

Todas las formas de violencia vicaria: del maltrato físico y psicológico a la falta de cuidados y el abandono

El Consejo de Ministros aprueba este martes el anteproyecto de ley orgánica integral contra la violencia vicaria, una de las prioridades del Ministerio de Igualdad para esta legislatura. La nueva norma define esta forma de violencia de género y la tipifica por primera vez como delito específico en el Código Penal para ofrecer mayor protección a los menores y a sus madres. En 2024, nueve niños y adolescentes fueron asesinados en crímenes machistas y en lo que llevamos de 2025 ya se contabilizan tres.

La regulación del anteproyecto, impulsado por el Ministerio de Igualdad, en colaboración con otros departamentos como Juventud e Infancia y Justicia, afectará el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que fue firmado por todos los partidos con la excepción de Vox y que recoge varias decenas de medidas relativas a la violencia vicaria, entre otras, que se suspenda el régimen de visitas con el padre cuando un menor haya convivido, presenciado o sufrido violencia o que no se otorgue la custodia compartida.

Asimismo, la nueva norma afecta al Código Penal al incluir esta forma de violencia como delito específico. Acota la definición de violencia vicaria y reconoce a quienes la sufren como víctimas de la violencia de género. En este sentido, cabe destacar que esta violencia machista, que es ejercida contra niños y adolescentes para dañar a sus madres, también puede darse contra otras víctimas como familiares o nuevas parejas de las mujeres.

El anteproyecto debe recibir los informes de los órganos consultivos una vez sea aprobado por el Consejo de Ministros antes de volver a ser revisado por el Gobierno. Será entonces cuando el Congreso de los Diputados inicie su tramitación parlamentaria.

¿Qué medidas incluye?

Entre otras medidas, el anteproyecto incide en que todos los menores de edad tienen derecho a ser escuchados ante decisiones judiciales o administrativas que vayan a afectar a sus vidas, según avanzó la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, en el Congreso de los Diputados.

Además, la norma castigará a quienes sigan utilizando el falso síndrome de alienación parental o figuras similares -prohibidas por la ley- para separar a una madre de sus hijos, señaló Martínez Perza en sede parlamentaria.

También contempla la prohibición de la publicación y difusión de contenidos directamente relacionados con el delito cometido como ocurrió hace unos meses con el libro ‘El Odio’ sobre José Bretón, condenado por el asesinato de sus dos hijos, y que finalmente fue apartado de la distribución.