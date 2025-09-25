La periodista sospecha las represalias que recibirá por su llamamiento: "Sé que ahora vienen los empujones"

La periodista Cristina Fallarás denuncia públicamente una campaña de acoso por parte de Vox tras hacer una petición en redes sociales. "Reivindico en ese vídeo que al igual que se puede poner un cordón sanitario a los partidos de extrema derecha y lo hemos visto en los distintos países de Europa, reivindico un cordón sanitario en los personal, es decir, no hablar con racistas ni con fascistas", aclara.

En 'El tiempo justo', Fallarás ha explicado que Vox le parece un partido "fascista y racista". "Si ellos no se lo consideran, que no se den por aludidos", dice. Tras contar lo que piensa, Fallarás ha recibido hasta "amenazas de muerte" por parte de algunos internautas. La periodista aclara que ya lo ha denunciado y que ha presentado "un escrito ante Fiscalía con todo lo que suceda".