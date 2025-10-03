Sara Lago Vigo, 03 OCT 2025 - 16:15h.

Con sólo 16 años, Pablo Freire suma ya medallas en competiciones autonómicas, nacionales, internacionales e iberoamericanas

El estudiante del IES As Lagoas alcanzó la máxima puntuación en la Olimpiada Iberoamericana celebrada en Chile

Compartir







El joven Pablo Freire Fernández, estudiante del IES As Lagoas de Ourense, se ha convertido en uno de los nombres propios del circuito matemático internacional tras obtener la medalla de oro en la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas, celebrada en Chile entre el 22 y el 29 de septiembre.

Con sólo 16 años, el ourensano alcanzó la máxima puntuación entre los 88 participantes de las 22 delegaciones nacionales que compitieron en la edición número 40 del certamen, desarrollado en la región chilena de La Araucanía.

El éxito en tierras americanas pone el broche un año brillante para Freire. En enero conquistó el oro en la Olimpiada Matemática Galega, logro que le abrió las puertas a la fase nacional, disputada en abril en Gijón, donde alcanzó la medalla de plata.

Ese resultado le permitió formar parte de la delegación española en la Olimpiada Matemática Internacional, celebrada en julio en Australia, una competición en la que participaron cerca de 600 estudiantes de todo el mundo. Allí también sumó un nuevo reconocimiento al volver con otra medalla de plata.

Ahora, con el oro iberoamericano, el joven ourensano se consolida como una de las grandes promesas académicas del país, demostrando que su talento en las matemáticas trasciende fronteras y situando de nuevo a Ourense en el mapa del talento juvenil internacional.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Una trayectoria de éxitos continuados

El triunfo en Chile no es un caso aislado. Pablo ya había demostrado anteriormente su capacidad al obtener una medalla de plata en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, celebrada en Australia. Ese logro, junto con sus resultados en competiciones autonómicas y nacionales, sitúa al estudiante ourensano como uno de los perfiles más destacados de la nueva generación de talentos matemáticos en España.