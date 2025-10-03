Sara Lago 03 OCT 2025 - 16:15h.

Piden el reconocimiento del toque de campanas como manifestación cultural local

Van recorriendo casa por casa para conseguir firmas, nada de redes sociales

Compartir







A RúaMás de 1.300 firmas se han reunido en menos de una semana en A Rúa para reclamar al Concello la protección del toque del reloj y de las campanas de la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima de Fontei, ante la posibilidad de que se adopten medidas que limiten o modifiquen esta tradición.

El Consejo Parroquial y el párroco impulsaron una campaña de recogida de apoyos con el objetivo de preservar esta expresión cultural. Las rúbricas serán entregadas el 3 de octubre a las 11:00 horas en el Registro General del Ayuntamiento.

Fue el boca a boca quien ayudó a recaudar las firmas

Uno de los aspectos más destacados de esta movilización es que las firmas no se han conseguido a través de redes sociales, sino gracias al boca a boca y al trabajo de voluntarios de la comunidad, que recorrieron casa por casa para recabar firmas.

Los promotores subrayan la implicación de los feligreses de las parroquias de Fontei y San Esteban, así como el respaldo de varias entidades locales, entre ellas la Asociación de Vecinos de Fontei, la Asociación de Sabugueiro, la Asociación de Vecinos de Vilela y la Cofradía de la Virgen de Fátima.

“El repique de las campanas y el tañido del reloj forman parte de nuestra memoria colectiva y de la vida cotidiana del pueblo; no se trata solo de un sonido, sino de identidad, tradición y comunidad”, señaló el párroco Daniel Pérez, quien recordó que el mecanismo automático se desconecta a las 22:00 horas para respetar el descanso nocturno.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La petición solicita al Concello que estudie medidas como el reconocimiento del toque como manifestación cultural local, su incorporación al catálogo municipal de patrimonio inmaterial y la tramitación de instrumentos normativos que compatibilicen el mantenimiento de la tradición con el bienestar vecinal.