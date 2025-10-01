Rocío Amaro 01 OCT 2025 - 16:17h.

El Museo 'Alejandro Sanz Experience' en Alcalá de los Gazules, pueblo gaditano del que era natural la madre del artista madrileño, abrirá sus puertas previsiblemente en torno a junio de 2026

Alejandro Sanz sorprende con el anuncio de su nueva gira por España: fechas, ciudades y entradas para su tour '¿Y ahora qué?'

Compartir







Cádiz"He vivido siete vidas pares, con un lápiz dibuje los hemisferios, pero ahora que soy camino, ya ha llegado el día de volver donde saben mi nombre, a casa quiero volver" (canción "Qué bello es el camino a casa", año 2012). No sabemos si podrá volver o no muchas veces, lo que sí se sabe desde hoy mismo es que Alejandro Sanz va a tener muy pronto una casa en su propia casa.

El sueño de Alejandro Sanz y de todo un pueblo comienza a coger forma. Alcalá de los Gazules ya tiene fecha para inaugurar el primer y único museo en el mundo dedicado al artista, y será en junio de 2026. La localidad gaditana, cuna de la familia materna del cantante, se prepara para abrir las puertas de la "Alejandro Sanz Experience", un espacio concebido como un viaje emocional y musical por la vida y obra de uno de los artistas más reconocidos de España.

Aunque Alejandro nació en Madrid, su corazón siempre ha estado en Cádiz. Allí nacieron sus padres y abuelos, allí pasó los veranos de su infancia entre Alcalá de los Gazules y Algeciras, y allí siguen latiendo sus recuerdos más puros, los de la niñez rodeada de familia, juegos de calle y música. Alejandro Sánchez Pizarro es hijo de Cádiz, y así lo reconocieron las instituciones cuando en 2019 fue nombrado Hijo Adoptivo de la Ciudad y en 2023, Hijo Predilecto de la Provincia.

El museo estará ubicado en la Casa Diañez, en la parte más alta del pueblo, en pleno corazón del Parque Natural de Los Alcornocales. Desde allí, entre cuestas empinadas y casas blancas, se desplegará un recorrido íntimo y vibrante por la trayectoria del cantante. Según la descripción oficial, se trata de "un homenaje en el que las imágenes, los objetos, la iluminación y sobre todo la música dejan atmósferas sugerentes".

Una experiencia inmersiva en el universo de Sanz

Según la web oficial, el "Alejandro Sanz Experience" se dividirá en varias áreas temáticas. El visitante podrá recorrer la adolescencia del artista, descubrir sus primeros pasos en la música, explorar la exposición de instrumentos que lo han acompañado en cada etapa y emocionarse con fotografías inéditas, grabaciones raras y objetos personales cargados de significado.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Habrá también un espacio dedicado a su faceta solidaria, con proyectos a favor de los más vulnerables y del planeta, y un rincón especial reservado a las cartas de sus seguidores, testimonio del vínculo entre Sanz y su público.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El museo contará además con una "fanzone" interactiva con juegos, pruebas de conocimiento sobre su carrera, sesiones de karaoke y experiencias de realidad virtual que trasladarán a los fans a conciertos memorables. Todo, diseñado para convertir cada visita en una experiencia única.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El alcalde de Alcalá de los Gazules y primo del cantante, Javier Pizarro, reconocía a Europa Press que la apertura estaba prevista antes, pero “cuando te metes en un proyecto de estas características, al final se van atrasando los plazos”. La espera, sin embargo, promete valer la pena: “Hoy comienza un sueño para muchos alcalaínos y alcalaínas, el de acoger un pedazo del alma de Alejandro Sanz y compartirlo con quienes deseen visitarnos”.

Cádiz, tierra de música y de memoria

El museo de Alejandro Sanz formará parte de un proyecto mayor consistente en una red de espacios dedicados a grandes figuras de la música gaditana. A los ya existentes de Camarón en San Fernando, Paco de Lucía en Algeciras, Lola Flores en Jerez y Rocío Jurado en Chipiona, se sumará ahora el de Alejandro Sanz en Alcalá. Un auténtico “universo musical sin precedentes en nuestro país” que convertirá la provincia en epicentro de cultura, turismo y memoria.

Además, el proyecto no solo busca rendir homenaje al artista, sino también generar riqueza en Alcalá, un municipio enclavado en un entorno privilegiado, próximo al Campo de Gibraltar, con aeropuerto y tren a pocos kilómetros.

Un artista en plena forma

La noticia de la fecha de inauguración del museo coincide justo con el día en que se cumplen cuatro años desde que Alejandro Sanz recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Un reconocimiento internacional a la altura de su carrera, que ahora tendrá su reflejo más íntimo en el pueblo de su madre.

Mientras tanto, Sanz se encuentra inmerso en su gira por México, donde ha colgado el cartel de "no hay billetes" en cada auditorio. Hace solo unos días anunció también que en 2026 volverá a recorrer España con su gira "Y ahora qué", precisamente coincidiendo con el verano en el que abrirá las puertas de su museo.

Será, sin duda, una fecha doblemente especial, el regreso a los escenarios españoles y la inauguración de ese rincón en el corazón de Cádiz donde siempre resuena su música y donde, como dijo en una ocasión, “habitan los recuerdos más dulces” de su vida.

"Pobre de aquel pobrecito que no conozca Alcalá", escribió Sanz. Lo que queda claro es que no hay ningún alcalaíno que no conozca a Alejandro.