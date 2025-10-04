Redacción Galicia 04 OCT 2025 - 10:35h.

El accidente de tráfico ocurrió a las 23:20 horas en la carretera PO-552, a su paso por la parroquia de Oia

Un turismo con cuatro ocupantes colisionó primero con la moto y después impactó contra otro vehículo

PontevedraUn motorista murió este 3 de octubre al producirse un accidente múltiple con cuatro heridos graves también, en las proximidades de la ciudad de Vigo (Pontevedra).

Concretamente, el suceso se registró en la carretera PO-552, entre los puntos kilométricos 4 y 5, a su paso por la parroquia viguesa de Oia. Así lo ha detallado el 112 de Galicia, que recibió varias llamadas de particulares a las 23:20 horas.

Alertaban de la colisión entre tres vehículos, con la posibilidad de que hubiese ya un fallecido. Hasta el lugar se movilizaron numerosos efectivos del 061, Bomberos de Vigo, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil de la zona.

Un turismo impactó con la motocicleta

Los sanitarios confirmaron la muerte del conductor de la motocicleta in situ, después de haber sufrido un fuerte impacto por parte de un turismo. En él viajaban los afectados con pronóstico grave, que fueron evacuados a un hospital.

Tras ese primer siniestro, el mismo coche colisionó contra otro automóvil, aunque no hubo heridos en este segundo. Los bomberos tuvieron que liberar a una persona atrapada en el interior de uno de los turismos.