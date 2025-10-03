Tres heridos graves al volcar un coche en una calzada de Fuenlabrada tras una persecución policial

Gonzalo Barquilla 03 OCT 2025 - 16:37h.

Los tres ocupantes de un coche que se dio a la fuga y volcó en una calzada de Fuenlabrada han resultado heridos de gravedad

Tres personas que viajaban en un coche que se dio a la fuga en una persecución policial y acabó volcando en una calzada en la localidad de Fuenlabrada han resultado heridos de gravedad este viernes.

El accidente, según fuentes de Emergencias, ha tenido lugar sobre las 10:00 horas de este viernes en la calle Grecia, en una zona próxima al pabellón Fernando Martín. El vehículo en el que iban los tres ocupantes se subió a la acera, chocó contra una escalinata y acabó volcando en la calzada.

Los tres ocupantes fueron evacuados y trasladados a diversos hospitales

El conductor es un varón de unos 30 años y su pronóstico es potencialmente grave al presentar varias contusiones. Ha sido trasladado al Hospital de Fuenlabrada. Mientras, el copiloto es un hombre de 45 años con un politraumatismo. Su estado también es muy grave y se encuentra ingresado en el Hospital 12 de Octubre.

Otro joven de 28 años, que viajaba en los asientos traseros del coche, presenta un traumatismo torácico y su pronóstico es grave. Ha sido trasladado al Hospital Gregorio Marañón, según han detallado las mismas fuentes de Emergencias.

Todos los pasajeros han sido estabilizados en el lugar y evacuados por el equipo médico del Summa-112. La Policía Nacional y Local investigan lo ocurrido. El vehículo accidentado podría haber sido robado con anterioridad.