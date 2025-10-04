Redacción Galicia 04 OCT 2025 - 11:18h.

Evacúan a 80 vecinos de un edificio de Vigo, Pontevedra, tras el incendio en una nave industrial

El fuego se originó a las cuatro de la madrugada cerca de la Avenida del Alcalde Gregorio Espino

VigoUn total de 80 desalojados de hasta 40 viviendas fue el balance que dejó un incendio en una nave industrial ocurrido por una fuga de gas en la localidad de Vigo (Pontevedra).

Según ha especificado el 112 de Galicia, el fuego se originó a las cuatro de la madrugada de este 4 de octubre cuando emergencias recibió la alerta de una central de alarmas. Inmediatamente se movilizaron numerosos equipos.

Entre ellos, bomberos, agentes y sanitarios, junto a voluntarios de Protección Civil. Como medida de prevención, decidieron evacuar a los vecinos de un edificio residencial ubicado en la Avenida del Alcalde Gregorio Espino, para que no se intoxicasen.

Afectó al patio interior del inmueble

Afortunadamente no hubo heridos ni perjudicados por humo ni por el escape de las bombonas de butano en un suceso que sí afectó al patio interior del inmueble. Por la acumulación de gases, los residentes salieron de sus domicilios hasta que la situación quedó controlada.

Una vez concluidas las labores de ventilación e inspección en la zona por parte de los bomberos de Vigo, los desalojados pudieron regresar a sus casas sin más inconvenientes.