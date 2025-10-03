Carlos Plá 03 OCT 2025 - 10:41h.

Cuando los bomberos han llegado al lugar, el incendio había dejado atrapadas a seis personas en su interior y han tenido que romper la fachada para acceder

Los servicios médicos han asistido a ocho personas por inhalación de humo y a una por inhalación de humo y quemaduras

ValenciaA las 6 horas se ha declarado un voraz incendio en una vivienda de un edificio de la calle Castilla-La Mancha de la playa de Gandía.

Cuando han llegado al edificio, las dotaciones de Bomberos de Gandía y Oliva el incendio estaba totalmente desarrollado y han tenido que romper parte de la fachada para acceder a la finca y subir por las escaleras hasta la primera y la segunda planta.

Durante la intervención, los bomberos han rescatado a seis personas que estaban atrapadas. Una mujer del piso afectado, que ha sido sacada con una capucha de rescate y otros tres vecinos de otras plantas con un vehículo con grúa. Del edificio contiguo, también han sido rescatadas con capucha de rescate a dos personas mayores por el hueco de la escalera, repleta de humo.

Ocho heridos

Hasta el lugar se han desplazado una unidad del SAMU, dos unidades SVB, una ambulancia convencional y equipo médico de Atención Primaria para atender a los heridos.

Los servicios médicos han asistido a ocho personas por inhalación de humo y a una por inhalación de humo y quemaduras. Todas ellas han sido trasladadas al Hospital Francesc de Borja de Gandía. Los afectados son un hombre de 50 años, cuatro mujeres de entre 23 y 62 años, y cuatro menores de edad.

En estos momentos permanecen ingresados en el hospital gandiense con pronóstico reservado una mujer de 39 años y uno de los menores. El resto fueron dados de alta, a excepción de la mujer de mayor edad que ha sido trasladada posteriormente al Hospital La Fe de Valencia. Se trata de la persona asistida por inhalación de humo y quemaduras y permanece ingresada con pronóstico reservado.