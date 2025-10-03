Logo de telecincotelecinco
Rescatan a seis personas en el incendio que ha arrasado un edificio de la playa de Gandía: hay ocho heridos, entre ellos cuatro niños

Los bomberos han extinguido el incendio
Los bomberos han extinguido el voraz incendio

  • Cuando los bomberos han llegado al lugar, el incendio había dejado atrapadas a seis personas en su interior y han tenido que romper la fachada para acceder

  • Los servicios médicos han asistido a ocho personas por inhalación de humo y a una por inhalación de humo y quemaduras

ValenciaA las 6 horas se ha declarado un voraz incendio en una vivienda de un edificio de la calle Castilla-La Mancha de la playa de Gandía.

Cuando han llegado al edificio, las dotaciones de Bomberos de Gandía y Oliva el incendio estaba totalmente desarrollado y han tenido que romper parte de la fachada para acceder a la finca y subir por las escaleras hasta la primera y la segunda planta.

Durante la intervención, los bomberos han rescatado a seis personas que estaban atrapadas. Una mujer del piso afectado, que ha sido sacada con una capucha de rescate y otros tres vecinos de otras plantas con un vehículo con grúa. Del edificio contiguo, también han sido rescatadas con capucha de rescate a dos personas mayores por el hueco de la escalera, repleta de humo.

El edificio ha sufrido graves daños
El edificio ha sufrido graves dañosConsorcio Provincial de Bomberos de Valencia

Ocho heridos

Hasta el lugar se han desplazado una unidad del SAMU, dos unidades SVB, una ambulancia convencional y equipo médico de Atención Primaria para atender a los heridos.

Los servicios médicos han asistido a ocho personas por inhalación de humo y a una por inhalación de humo y quemaduras. Todas ellas han sido trasladadas al Hospital Francesc de Borja de Gandía. Los afectados son un hombre de 50 años, cuatro mujeres de entre 23 y 62 años, y cuatro menores de edad.

En estos momentos permanecen ingresados en el hospital gandiense con pronóstico reservado una mujer de 39 años y uno de los menores. El resto fueron dados de alta, a excepción de la mujer de mayor edad que ha sido trasladada posteriormente al Hospital La Fe de Valencia. Se trata de la persona asistida por inhalación de humo y quemaduras y permanece ingresada con pronóstico reservado.

