Sara Lago 10 OCT 2025 - 11:57h.

Tres brigadistas afectados por quemaduras e intoxicación reciben el alta mientras otro joven permanece grave

Galicia contabiliza este verano los tres incendios más extensos de su historia con más de 120.000 hectáreas calcinadas

Compartir







OurenseTres brigadistas que seguían hospitalizados por quemaduras de segundo grado e intoxicación por inhalación de humo tras los incendios forestales de este verano en Galicia han recibido ya el alta médica. Todos ellos mostraron una evolución favorable tras haber sufrido afectaciones del 25 %, 15 % y 10 % de su cuerpo. Sin embargo, todavía permanece ingresado un brigadista de 18 años con quemaduras de tercer grado que cubren un 40 % de su cuerpo, cuyo pronóstico continúa siendo grave, aunque los médicos destacan su estabilización progresiva.

Los brigadistas vivieron este verano un contexto de lucha contra el fuego sin precedentes: Los tres incendios más grandes de Galicia de este verano que calcinaron en conjunto más de 120.000 hectáreas. El mayor de ellos fue el incendio de Larouco-Seadur, con 31.778 hectáreas arrasadas, convirtiéndose en el más extenso registrado hasta la fecha en la comunidad. Los otros dos grandes fuegos a los que tuvieron que hacer frente fueron el de Oímbra-Xinzo de Limia, con cerca de 23.763 hectáreas, y el de Chandrexa de Queixa-Vilariño de Conso, con aproximadamente 23.036 hectáreas quemadas.

Galicia fue la comunidad con mayor pérdida de superficie verde de España

La magnitud de la ola incendiaria se reflejó en el total de hectáreas quemadas en Galicia durante agosto. Según datos del sistema Copernicus, la región soportó unas 143.628 hectáreas afectadas, lo que la convierte en la comunidad con mayor pérdida de superficie verde en ese mes en toda España. Decenas de incendios superaron las 500 hectáreas, se contaron cientos de fuegos durante jornadas consecutivas, además de condiciones meteorológicas adversas con viento y altas temperaturas que dificultaron las labores de contención y extinción.

Ahora, las altas médicas de los tres brigadistas representan un rayo de esperanza ante estas cifras que quedarán marcadas en la historia de Galicia: Hectáreas devastadas, recursos movilizados, heridas físicas y medioambientales. Aunque la recuperación del brigadista más joven parece que requerirá de más tiempo, su estado estable abre la posibilidad de que también pueda llegar a recibir el alta si sigue mejorando como hasta el momento.