El proyecto cuenta con cuatro millones de euros de inversión

El sistema permitirá detectar focos de fuego hasta tres veces más pequeños que los actuales

VigoLa empresa Kreios Space, con sede en Vigo, está al frente de un nuevo proyecto que pretende revolucionar la lucha contra los incendios mediante el uso de satélites en órbita terrestre muy baja (VLEO). La iniciativa, bautizada como Ícaro, cuenta con la colaboración de la Universidade de Vigo (UVigo), Aistech Space y Telespazio Ibérica.

El pasado verano dejó un balance devastador en España: más de 110.000 hectáreas arrasadas en Galicia, lo que ha puesto en evidencia la urgencia de reforzar los sistemas de detección temprana. Frente a este escenario, Ícaro aspira a funcionar como una especie de alarma espacial, capaz de localizar fuegos incipientes con una rapidez y precisión sin precedentes.

El proyecto cuenta con una inversión de cuatro millones de euros, de los cuales 1,3 millones proceden de la propia Kreios Space. Además, ha recibido 2,4 millones de apoyo público a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI). Esta financiación lo sitúa entre las iniciativas más relevantes del Programa Tecnológico Espacial 2024, en el que participa también la Agencia Espacial Española (AEE).

La propuesta se diferencia de los sistemas actuales porque combina imágenes multiespectrales en el infrarrojo con una frecuencia de actualización de menos de 24 horas. En la práctica, esto significa que será posible detectar focos tres veces más pequeños que los que permiten identificar las herramientas convencionales. Para lograrlo, cada socio aportará una pieza clave: Aistech Space desarrollará un telescopio optimizado, Kreios diseñará la plataforma que permitirá trabajar en órbitas bajas y Telespazio Ibérica creará algoritmos de inteligencia artificial que distinguirán entre incendios reales y falsas alarmas.

Control de los puntos calientes de los incendios para evitar reactivaciones

Además de la detección, Ícaro ofrecerá también el seguimiento de las zonas afectadas una vez extinguido el fuego, analizando posibles puntos calientes o lugares donde exista mayor probabilidad de reactivación.

Pese a haber sido fundada hace sólo cuatro años, Kreios Space se ha convertido en una referencia europea en el desarrollo de satélites que operan a altitudes inferiores a los 400 kilómetros. Su sistema patentado de propulsión eléctrica alimentada por aire permite misiones de larga duración a baja altura, lo que abre la puerta a imágenes de ultra alta resolución y a nuevas aplicaciones en telecomunicaciones.

Según declaraciones de la firma viguesa recogidas por el Faro de Vigo, Ícaro pretende convertirse en un aliado estratégico para reducir la magnitud de los incendios forestales en España y en cualquier lugar del planeta.