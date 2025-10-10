Sara Lago 10 OCT 2025 - 16:47h.

Lara padece un tumor cerebral infantil muy agresivo para el que a día de hoy no existe cura

Su única esperanza es participar en un ensayo clínico pionero en Navarra basado en virus oncológicos

Compartir







PontevedraLara, una pequeña de 7 años vecina del Concello de Vila de Cruces, en Pontevedra, padece DIPG, un tumor cerebral infantil muy agresivo para el que a día de hoy no existe cura. Su única esperanza es participar en un ensayo clínico pionero en Navarra, basado en virus oncológicos y financiado por la Fundación Álvarez Muelas. Desde el Concello de la localidad piden participación ya que esta fundación precisa de ayuda para poder seguir financiando este proyecto que puede cambiar la vida de niños y niñas como Lara.

Este innovador ensayo clínico, dirigido por la Dra. Marta Alonso Roldán, forma parte de un proyecto más amplio que busca desarrollar nuevas estrategias terapéuticas para tumores cerebrales pediátricos. El tratamiento utiliza un adenovirus modificado genéticamente para infectar y destruir selectivamente las células tumorales. Además, potencia la respuesta inmunitaria del paciente contra el tumor, ofreciendo una nueva esperanza para niños con tumores cerebrales de difícil tratamiento.

Los tumores cerebrales son de los más complejos de tratar

Cada año, en España se diagnostican alrededor de 1.300-1.500 casos nuevos de cáncer infantil, siendo los tumores cerebrales uno de los más complejos de tratar. Iniciativas como este ensayo clínico representan un paso importante hacia el desarrollo de terapias más efectivas y personalizadas para los niños afectados.

La Fundación Martín Álvarez Muelas centra su labor en el apoyo a la investigación y a las familias afectadas, confiando en que la colaboración ciudadana puede marcar la diferencia en la lucha contra el cáncer infantil y dar un futuro a todos los pequeños que padecen enfermedades como la de Lara.