Juanma Moreno insiste en que desde que se conoce el problema se está actuando con contundencia

La Asociación Amama pide investigar los casos de tres mujeres que han muerto tras participar en los polémicos cribados

El presidente andaluz, Juanma Moreno, se ha enfrentado a una durísima y tensa sesión de control horas después de la dimisión de la consejera de Salud de Andalucía. Insiste en que la Junta ha respondido con rapidez y contundencia. Las afectadas dicen que ya no se creen nada y que todo llega tarde. Se cuestionan por qué no inyectaron antes los 12 millones y por qué no se realizaron antes las 119 contrataciones, según informa Tatiana Domínguez.

Mientras tanto, Juanma Moreno insiste en que, desde que se conoce el problema, se está actuando con contundencia y destaca que va a haber más ceses de personas con responsabilidades concretas. Así, anuncia nuevas auditorías y la creación de unidades de refuerzo para el cribado de cáncer de mama y para el cribado de cáncer de colon.

"El fallo fundamentalmente está en las listas de espera", según un médico

Teresa Gómez acudió a su mamografía del cribado en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva: “Si no tengo llamada en tres días es que no hay nada raro”. La llamada llegó tres meses y medio después y sin más información se le hizo una segunda prueba que confirmaría el diagnóstico.

“Me dijeron que tenía un cáncer en estadio tres”, asegura. Su caso se suma al de cerca de 2.000 mujeres. "El fallo fundamentalmente está en las listas de espera para la ecografía de mama", advierte Miguel Ángel Montilla, médico del Hospital Virgen del Rocío.

Los sindicatos denuncian la falta de personal. "Cuando a ti te llega la prueba, tú ves desde cuándo la mujer lleva esperando para hacer esa prueba y ahí es donde saltan las alarmas a los profesionales", apunta María José Wanceulen, secretaria provincial de Sanidad de Comisiones Obreras.

Juanma Moreno pone en marcha su plan de choque

Pero, en un intento de frenar la crisis y tras anunciar la dimisión de la consejera de Sanidad, el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla pone en marcha su plan de choque y aunque no da nombres, anuncia cambios: “Algunas personas, en muchos casos son funcionarios, pero que tienen responsabilidades muy concretas y que de alguna u otra manera han fallado en esta correa de transmisión de la información”. Resalta que para el 30 de noviembre se realizarán las pruebas a todas las mujeres.

“Llega muy tarde, dos meses para una mujer que esté andando por ahí sin saber si tiene cáncer o no. Si es agresivo, no llega”, señala Ángela Claverol, presidenta de Amama Sevilla. La Junta de Andalucía se defiende e insiste en que no incumplió el protocolo al no existir una referencia temporal. “No hay ningún protocolo que diga que cuando tú detectas un problema, una masa en una mama, no tienes que informar a la mujer”, resalta la ministra de Sanidad, Mónica García. La ley obliga a informar ante cualquier resultado no concluyente o sospechoso.