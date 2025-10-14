Patricia Martínez 14 OCT 2025 - 11:55h.

Los hechos sucedieron en una pequeña aldea de unos 30 habitantes, en Vilardevós

El agresor habría acudido a casa de su vecino a reclamarle una deuda y acabó apuñalándolo

OurenseUn hombre de 63 años ha sido detenido en las últimas horas en Ourense, por asestar hasta 23 puñaladas a su vecino, según ha confirmado la Guardia Civil de Ourense.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde del pasado lunes, en una vivienda de la pequeña aldea de Feilas, un lugar donde apenas viven unos 30 vecinos, ubicada en el ayuntamiento ourensano de Vilardevós. Según las primeras investigaciones, el hombre habría acudido a casa de la víctima, su vecino de 65 años, aparentemente para reclamarle el pago de una deuda, y terminó apuñalándolo hasta en 23 ocasiones.

Hasta la vivienda, se trasladaron una patrulla de la Guardia Civil, Protección Civil de Vilardevós, y una ambulancia medicalizada, así como el helicóptero del 061. Dada la gravedad de las heridas, este trasladó a la víctima hasta el CHUO en Ourense, donde permanece ingresado, con pronóstico grave.

El agresor se autolesionó en un mano y también fue trasladado al hospital

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Verín detuvo unas horas después al agresor en el hospital de Verín como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio, ya que el hombre se había autolesionado en una mano y tuvo que ser trasladado al centro hospitalario.