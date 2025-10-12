Iván Sevilla 12 OCT 2025 - 13:51h.

El intento de agresión se produjo antes de las 10 horas en la vivienda familiar durante una discusión

La arrestada, de 33 años, está acusada de un presunto delito de lesiones en grado de tentativa

San SebastiánUna mujer ha sido detenida este 12 de octubre, Día de la Hispanidad, por intentar acuchillar a su pareja en la localidad costera de Pasaia (Guipúzcoa). Según ha explicado la Ertzaintza, el hombre se protegió con una mochila.

Así fue como evitó que la arrestada, de 33 años, culminase su ataque con éxito, cuchillo en mano, en un suceso que ha ocurrido antes de las 10 horas. Concretamente, en el domicilio familiar que ambas personas comparten en el casco urbano.

Después de los hechos, el afectado salió a la calle y, al ver a una patrulla de la policía vasca, pidió ayuda a los agentes, contándoles lo ocurrido en los minutos previos durante una discusión. No se encontraba herido.

Tentativa de lesiones

Tras dar el aviso a otras dotaciones policiales, se desplazaron hasta la vivienda para arrestar a la sospechosa. Se la acusa de un presunto delito de lesiones en grado de tentativa, en el ámbito de la violencia doméstica.

Será puesta a disposición judicial en las próximas horas, cuando se den por concluidas las diligencias policiales oportunas del caso.