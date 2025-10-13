Agentes policiales se desplazaron hasta el lugar de los hechos, calmaron al perro y lo aseguraron con un arnés

Un niño de 4 años, mordido en plena calle en Ramales: "Mi hijo sangraba por todos los lados, por la oreja, la boca, el cuello"

Compartir







Una mujer de 64 años y su hija de 24 han resultado heridas al ser atacadas por su propio pitbull en Riaño, en el concejo de Langreo (Asturias). Al parecer, el perro se quitó el bozal y arremetió contra ellas. La Policía Nacional afirma que los hechos ocurrieron sobre las 15:00 horas. Ambas fueron trasladadas al Hospital Valle del Nalón.

Agentes policiales se desplazaron hasta el lugar de los hechos, calmaron al perro y lo aseguraron con un arnés, según EFE. Las dos sufrieron heridas de consideración en brazos y manos.

El perro intentó atacar al cuello de la mujer, según los vecinos

Los testigos del ataque recalcan que las mujeres habían adoptado al perro hace poco de una perrera. Las dos mujeres iban andando con un animal pequeño, que se puso a ladrar, y el pitbull se puso nervioso y se libró de la correa. Ellas trataban de tranquilizarlo pero se estresó todavía más y empezó a morderlas.

El perro mordió a la madre en las manos y a la hija en un brazo. Según una vecina de la zona, el pitbull intentó atacar al cuello de la mujer pero no lo consiguió, según ‘El Periódico’. Los testigos confiesan que vivieron unos instantes de terror en los que no podían hacer nada. Ambas se refugiaron en un portal de un edificio cercano y el animal se quedó merodeando en el exterior hasta que llegaron las autoridades.