Patricia Martínez 15 OCT 2025 - 12:09h.

La pelea sucedió en plena calle minutos antes de las diez de la noche

La Guardia Civil apunta a que además de las tijeras, también se utilizó un cuchillo en la reyerta

Ordes, A CoruñaUna violenta pelea a las puertas de un edificio en Ordes, en A Coruña, terminó la noche del martes con un vecino herido grave, y otro detenido, tras clavarle unas tijeras, en el cuello.

Los hechos sucedieron en la calle Alfonso Senra, en el centro de la localidad, minutos antes de las diez de la noch. Según han relatado algunos testigos, dos hombres se enzarzaron en una violenta pelea en plena calle delante de un portal que algunos vecinos han definido como "conflictivo", por detectarse altercados en su entorno.

El detenido habría clavado unas tijeras en el cuello del otro hombre, que fue trasladado al hospital consciente. La Guardia Civil ha explicado que “posiblemente también se utilizó un cuchillo” en la reyerta.

El herido que perdía mucha sangre fue trasladado hasta el hospital

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, así los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. En un primer momento, la Guardia Civil detuvo al supuesto agresor y los sanitarios atendieron inicialmente en el lugar de los hechos al herido, que estaba consciente, pero dadas las complicaciones que podían suponer las heridas, ya que estaba perdiendo bastante sangre, decidieron trasladarlo a un centro hospitalario donde fue atendido.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación, para aclarar las circunstancias de lo sucedido, mientras el agresor permanece detenido a la espera de pasar a disposición judicial.