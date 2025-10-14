Jenifer Moreno Europa Press 14 OCT 2025 - 12:04h.

El presunto autor del apuñalamiento está acusado de un delito de homicidio en grado tentativa

El apuñalamiento tuvo lugar de madrugada a las puertas de una discoteca en el barrio de Villaverde Alto

Un hombre ha sido detenido por el apuñalamiento a otro en la puerta de una discoteca del distrito madrileño de Villaverde el 19 de julio de 2025. Como consecuencia de la agresión, el varón apuñalado resultó herido grave y tuvo que ser operado de urgencia.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron al presunto autor del apuñalamiento el 7 de octubre por un delito de homicidio en grado tentativa, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado de prensa.

Los hechos por los que se le acusan se remontan al 19 de julio de 2025. Ese día, alrededor de las 6:00 de la mañana un grupo de jóvenes habrían increpado a una chica en la avenida Real de Pinto del barrio de Villaverde Alto. Los amigos de la joven iniciaron una discusión que acabó en una pelea con el grupo que la había increpado.

El hombre apuñalado tuvo que ser operado de urgencia

En el transcurso de la reyerta, un hombre de 36 años de edad resultó “herido por arma blanca en el costado derecho, con abundante sangrado y una herida leve en la cara, de carácter superficial”, según informó entonces Rosa María Jiménez, jefa de Guardia del Samur-PC.

Efectivos del SAMUR-Protección Civil lograron estabilizarle y trasladarle al hospital, tal y como informó entonces el Gabinete de Información de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid.

En el hospital, el hombre tuvo que ser operado de urgencia, según el comunicado de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que se encargó de la investigación de lo ocurrido.

El autor, acusado de homicidio en grado de tentativa

Tras la agresión, ni los testigos ni la víctima dieron datos significativos sobre el autor del apuñalamiento. Aun así, los agentes lograron identificarle y, tras establecer un dispositivo de vigilancia, le detuvieron el 7 de octubre.

El hombre está acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa y fue puesto a disposición judicial.