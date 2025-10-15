Logo de telecincotelecinco
Investigan la muerte de una mujer atropellada por su pareja en La Codosera, Badajoz

Investigan la muerte de una mujer en La Codosera, Badajoz: no se descarta un caso de violencia machista
Imagen de archivo de un agente de la Guardia CivilEuropa Press

  • El hombre, de 43 años, ha sido detenido

  • Los hechos habrían tenido lugar tras una discusión entre su pareja y su cuñado, después de que intentase mediar

BadajozLa Guardia Civil investiga la muerte de una mujer ocurrida este miércoles en el municipio pacense de La Codosera. Los investigadores no descartan que sea un caso de violencia machista.

La muerte de esta mujer ha ocurrido esta madrugada en una calle de esta localidad, de unos 2.000 habitantes y ubicada al noroeste de la provincia de Badajoz, muy próxima a la frontera lusa.

Investigan un posible caso de violencia machista

Por las circunstancias de la muerte, según han informado han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, el instituto armado no descarta que se trate de un caso de violencia machista.

