Patricia Martínez 20 OCT 2025 - 13:04h.

Fue un vecino quien alertó a la Guardia Civil de que escuchaba maullidos dentro del contenedor

En la investigación intervino el servicio de criminalística de la Guardia Civil, que confirmó el perfil genético

Cangas do Morrazo, PontevedraEl equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Cangas de Morrazo investiga a una mujer, vecina de la localidad pontevedresa, de 84 años, por un presunto delito de abandono y maltrato animal.

La investigación arrancó el pasado mes de mayo, cuando la Guardia Civil fue alertada por un vecino, quien les informó de que escuchaba gatos maullando dentro de un contenedor. Una vez que se personalizaron los agentes del Seprona en el lugar, localizaron dentro del contenedor una bolsa de basura, en cuyo interior había dos gatos pequeños. Uno de ellos había fallecido. Los animales fueron rescatados del contenedor y trasladados a un centro veterinario para su reconocimiento.

A partir de ese momento, los agentes iniciaron una investigación para aclarar la procedencia de los animales. Para ello, solicitaron la colaboración de la Asociación Protectora de Morrazo, para que les ayudara a localizar a la posible madre de los gatos, y con su colaboración localizaron a la gata que habría tenido los bebés, pudiendo así realizar el perfil genético que relacionaría a la madre con los felinos rescatados.

Posteriormente, fue necesaria la intervención del servicio de criminalística de la Guardia Civil, quienes determinaron como positivo el perfil genético, y con esta información lograron finamente localizar e identificar a la dueña de los animales, una anciana de 84 años, vecina de Cangas. Cinco meses después, la mujer está investigada por un presunto delito de abandono y maltrato animal. Las diligencias del caso han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Cangas de Morrazo.