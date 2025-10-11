Iván Sevilla 11 OCT 2025 - 13:49h.

El centro de cría se encontraba en la parte trasera del almacén de un local en Mesón do Vento, A Coruña

Los agentes detuvieron al responsable del lugar por tener a los animales en condiciones extremas de insalubridad

A CoruñaCaso terrible de maltrato animal el que descubrió la Guardia Civil al desmantelar un criadero de los horrores ubicado en la zona de Mesón do Vento, el municipio de Ordes (A Coruña). Localizaron 250 animales muertos y otros 171 en grave riesgo vital.

Según ha detallado el Instituto Armado en un comunicado este 11 de octubre, el centro de cría clandestino estaba en la parte trasera del almacén de un establecimiento. Allí descubrieron unas condiciones extremas de insalubridad.

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) inspeccionaron el lugar, tras una primera visita de la patrulla Fiscal y de Fronteras de Noia. Lo que hallaron fue impactante, ya que parecía más bien un cementerio.

Gran parte de la fauna fallecida en aquel espacio presentaba diversos estados de descomposición, llegando a haber incluso cadáveres momificados. Además, estaban junto a los animales que todavía permanecían con vida.

Dado que no tenían alimentos ni agua a su disposición, trataban de sobrevivir comiéndose los restos cadavéricos. A este horror se sumaban los excrementos y orines que cubrían completamente las perreras y jaulas donde estaban encerrados.

La mayoría de especies eran de perros y aves (gallinas, patos, loros...), pero también había, por ejemplo, caballos enanos y chinchillas. Entre los canes, quedaban vivos 28 chihuahuas en una situación muy lamentable.

Especies exóticas y protegidas

Igualmente, los agentes incautaron del interior de grandes jaulas varias especies exóticas y protegidas, incluidas en el Apéndice II del Convenio CITES, como dos cacatúas rosas y dos guacamayos (uno rojo y otro azul y amarillo).

Todos los ejemplares fueron recogidos y llevados a centros adecuados para que se recuperen en condiciones de un bienestar que no se les ofrecía en ese criadero. Su responsable fue detenido, acusado de varios presuntos delitos.

En las diligencias instruidas figuran los de maltrato animal, posesión ilícita de especies protegidas e intrusismo profesional en el ámbito de veterinaria. Ya que durante los registros, la Benemérita encontró gran cantidad de medicamentos y material de uso profesional.

Aparte de que buena parte estaba caducado ya, había sido adquirido sin receta alguna. Todo lo recabado y el arrestado fue puesto a disposición judicial en Ordes tras una actuación que contó con la colaboración de inspectores-veterinarios de Medio Ambiente.