Sara Lago 02 OCT 2025 - 14:24h.

Un vecino de Verín será juzgado por un presunto delito continuado de maltrato animal

Solicitan pena de prisión y la inhabilitación para la tenencia de animales durante tres años

VerínUn vecino de 74 años, residente en el municipio ourensano de Verín, se sentará en el banquillo acusado de un presunto delito continuado de maltrato animal. La Fiscalía y la acusación particular, ejercida por la protectora Proanimales de Verín, solicitan para él una pena de prisión, la inhabilitación para la tenencia de animales durante tres años y el pago de una indemnización superior a 400 euros por los gastos veterinarios derivados de la atención a los animales que tenía en su domicilio.

La denuncia partió de su propia hermana, que alertó a la Guardia Civil sobre la situación de maltrato que sufrían los animales de la finca familiar. Cuando los agentes acudieron al lugar, en julio de 2022, encontraron a cuatro gatos, un perro y dos gallinas en condiciones muy precarias.

Todos ellos fueron retirados y entregados a la protectora verinesa y a la Diputación de Ourense, que asumieron su recuperación. El escrito de acusación sostiene que el septuagenario golpeaba y pateaba con frecuencia a los animales sin motivo aparente.

A los gatos presuntamente los pisaba, les daba con un palo y a uno de ellos le provocó la pérdida de un ojo

Con el perro, la situación también era compleja, el hombre supuestamente lo rociaba con veneno, le echaba insecticida en los ojos y lo golpeaba de forma reiterada. Tampoco las gallinas de la finca familiar escapaban de la violencia, ya que, según la acusación, las pisaba y les arrancaba las plumas tirando de sus alas.

La Fiscalía considera que los hechos encajan en un delito continuado de maltrato animal, al tratarse de actos violentos repetidos en el tiempo que provocaron un grave sufrimiento a los animales. Por ello, el ministerio público solicita una pena de entre tres meses y un año de prisión, además de la inhabilitación especial para la tenencia o el cuidado de animales durante un periodo de tres años. El caso será juzgado en el Penal 2 de Ourense.