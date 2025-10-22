Jorge Bergantiños 22 OCT 2025 - 12:57h.

Las detenciones se han producido tras una investigación conjunta entre agentes españoles y franceses

La Delegación del Gobierno en A Coruña confirma que se trata de una importante operación en la que se ha decretado el secreto de sumario

A CoruñaDesde primera hora de la mañana, el muelle de Calvo Sotelo en el puerto de A Coruña ha sido escenario de una relevante operación antidroga. A falta de pesaje oficial, la cantidad incautada podría superar la tonelada de droga. Es una actuación conjunta entre agentes españoles y franceses, que han incautado un “importante” alijo de cocaína según ha confirmado el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. La misma fuente informa de que por el momento no van a trascender más detalles de la actuación hasta que los detenidos pasen a disposición judicial, ya que se ha decretado el secreto de sumario.

Las primeras pesquisas apuntan a que en el muelle ha atracado un barco francés, que traería a varios detenidos desde alta mar. Se trataría de un buque de guerra galo de nombre Courbet F712. En la operación actúan agentes del Grupo de Respuesta contra el Crimen Organizado (GRECO) y también miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera. Desde los alrededores del lugar se ha podido apreciar el traslado de los fardos de cocaína en manos de las autoridades hasta las instalaciones portuarias para su posterior análisis. La circunstancia especial de este suceso es que no es una embarcación que los agentes se encuentren habitualmente en las operaciones contra el narcotráfico en Galicia.

El despliegue ha causado un gran revuelo en la ciudad, con numerosos vehículos policiales repartidos por los accesos al puerto, en el momento en el que muchos trabajadores llegaban a la zona para comenzar su jornada laboral. Además, debido a la espectacularidad de la actuación, multitud de curiosos se han acercado a la zona para poder ver de cerca lo que estaba sucediendo. A la hora de publicación de esta noticia todavía se mantiene el dispositivo en A Coruña, de hecho el acceso peatonal permanece cerrado al público.

Ahora la investigación se centra en la procedencia de esa droga y las conexiones existentes en tierra para conocer la ruta que llevaría el alijo y que gracias al trabajo "encomiable" de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, no va a realizar. También el objetivo es el de conocer el punto geográfico y la manera en la que esa cocaína se habría cargado en la embarcación francesa.

Un nuevo golpe al narcotráfico

Estas detenciones coinciden en el tiempo con otro importante operativo contra el tráfico de drogas en Galicia que se está produciendo desde este martes, en la comarca de O Salnés, en la provincia de Pontevedra. Allí, según el delegado del Gobierno Pedro Blanco, se han producido 21 detenidos y 11 registros, en el marco de la lucha contra el menudeo de droga. Es una operación bautizada como "Doner" en la que la parte policial “está casi finalizada”, de la que Blanco ha dicho que es un “auténtico éxito” y que ha llevado a cabo las Unidades de Droga y Crimen Organizado de la Policía Nacional (Udyco) en coordinación con el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil.

Además ha querido valorar a nivel general las actuaciones que se están realizando contra el narcotráfico “lo que estamos haciendo es una lucha sin cuartel contra esa lacra que son las drogas que están tratando de entrar en Europa”. En los últimos meses, la coordinación entre todos los actores principales en esta causa y el aumento de la presión está siendo clave. Recordemos que en el pasado mes de septiembre, también en la provincia de A Coruña, se incautaron 3,6 toneladas de cocaína que habían llegado a Galicia en un narco submarino, en una investigación bautizada como "Saona" en la que participaron agentes de la DEA estadounidense.