Las sustancias incautadas tenía un valor en el mercado de 62.980,53 euros

El cura detenido en Málaga por posesión de drogas fue denunciado por difamación en un caso de abusos sexuales

BadajozEn el marco de la llamada ‘Operación botafumeiro’, la Fiscalía solicita 9 años de cárcel para el párroco de Don Benito, Alfonso Raúl Masa, quien fue detenido en febrero de 2024 junto a su pareja por tráfico de drogas.

Los dos hombres, junto a una tercera persona implicada, serán juzgados en la localidad extremeña por un presunto delito de tráfico de drogas y otro contra la salud pública.

El Ministerio Público ha solicitado el pago de una multa que asciende a 250.000 además de la inhabilitación especial del derecho al sufragio.

“Actuando de común acuerdo, llevaron a cabo una actividad consistente en la compra y venta de sustancias que causan grave daño a la salud”, afirma la Fiscalía, según recoge Hoy.

Alfonso Raúl y su compañero “compartían los ingresos ilícitos que se iban obteniendo en el comercio de sustancias, con independencia de que las cantidades se ingresaran en la cuenta de uno o del otro”, destaca la Fiscalía en su escrito y añade que el valor de las sustancias incautadas tenía “en el mercado ascendente llegaban a 62.980,53 euros”.

Conocido por todos

Uno de sus clientes reconoció que el cura de la parroquia de Don Benito, en Badajoz, le suministraba sustancias estupefacientes.

En la localidad todo el mundo sabía de las continuas idas y venidas de gente a la casa sacerdotal de la Parroquia de San Sebastián.

El cura y su pareja fueron detenidos en la vivienda anexa a la parroquia, donde ambos convivían. En el registro se incautaron de abundante material estimulante. Los agentes registraron también la parroquia.

Los investigadores pasaron meses haciendo el seguimiento al párroco, que cada vez tenía más clientes. El sacerdote creía que su condición le daba impunidad y eso le habría hecho bajar la guardia.