Gonzalo Barquilla 22 OCT 2025 - 18:59h.

Un hombre ha sido detenido por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar en Manacor: su madre estaba desatendida

Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional en Manacor acusado de un presunto delito de malos tratos habituales a su madre, una mujer de avanzada edad que se encuentra en situación de vulnerabilidad y que se encontraba desatendida en su domicilio. Vivía rodeada de basura y heces y no tenía alimentos en la nevera. Al parecer su hijo se quedaba con el dinero de su pensión.

Así lo recogen fuentes como 'Diario de Mallorca', que señala que la investigación se inició gracias a la intervención de una trabajadora familiar que acudía al domicilio de forma habitual para comprobar el estado de la mujer.

Al ver que la situación había empeorado, decidió alertar a la institución pública que gestiona la dependencia de personas vulnerables, destaca la fuente citada. Desde ese momento, los hechos se pusieron en conocimiento de la Policía Nacional para investigar si se había cometido un delito.

El estado de la vivienda en la que se encontraba la mujer sorprendió a los agentes

Agentes de la UFAM acudieron al domicilio para hablar con la mujer y observaron que en la vivienda había una gran cantidad de basura acumulada. También detectaron heces y orina de animales, manchas de humedad y moho, así como otros desperfectos. La cocina estaba llena de platos sucios, apilados, y la nevera estaba vacía.

Posteriormente, los agentes certificaron que el hijo tenía acceso a la cuenta bancaria de su madre y que se quedaba con el dinero de su pensión. El grado de inanición de la anciana era muy elevado. Y el estado de los perros que había con ella en la vivienda era pésimo. Estaban sin chip ni cartilla veterinaria.

Por todo ello, el hijo de la mujer fue detenido como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar. La madre ahora está bajo los cuidados de los servicios sociales. El arrestado pasó a disposición judicial y se dictó una orden de alejamiento con prohibición expresa de acercarse a la vivienda de su progenitora.