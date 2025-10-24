Sara Lago Vigo, 24 OCT 2025 - 16:37h.

Una testigo y los servicios de emergencia describen escenas de extrema crueldad frente al colegio Virxe de Guadalupe, en Avión

La Fiscalía pide 14 meses de prisión para los acusados y sostiene que el caso está vinculado a la compraventa ilegal de caballos

Tres hombres de la provincia de Pontevedra se sientan en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense, acusados de participar en una brutal agresión a varios caballos en el municipio orensano de Avión. La Fiscalía sostiene que uno de los animales murió días después de la paliza a causa de las heridas causadas y solicita para cada uno de los procesados una condena de 14 meses de prisión por un delito de maltrato animal junto con la inhabilitación durante tres años para cualquier actividad relacionada con animales y para su tenencia.

El suceso ocurrió la tarde del 2 de diciembre de 2018, en las inmediaciones del colegio Virxe de Guadalupe, en Avión. Una vecina que paseaba con sus hijos presenció cómo cuatro individuos golpeaban con palos a varios caballos que se encontraban en el recinto exterior del centro educativo. Pese a que trató de detenerlos e incluso les advirtió que llamaría a la Guardia Civil, los agresores continuaron y lograron introducir a uno de los animales en un remolque antes de huir. La mujer anotó la matrícula de un coche y avisó a las autoridades, lo que permitió identificar a los sospechosos, entre ellos había un menor que fue juzgado en su propia jurisdicción y que finalmente reconoció su participación, acordando una condena como cómplice de maltrato animal.

Durante el juicio, la testigo relató que vio a los hombres “intentando meter a los caballos en una especie de trasportín”, y que al menos dos de ellos los golpeaban “con mucha violencia”. Aseguró que los animales que quedaron en el lugar estaban malheridos: “Uno tenía la boca reventada. Fue una escena de mucha violencia”, declaró.

Personal del Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Avión confirmó el grave estado de los equinos, descartando que las heridas procediesen de una pelea entre ellos. “Había mucha sangre”, subrayaron los trabajadores. Una veterinaria de la Xunta de Galicia certificó más tarde que el caballo más afectado fue hallado en muy mal estado físico a unos 200 metros del colegio, con la boca destrozada y múltiples lesiones. El animal murió días después, debido a que la mandíbula quedó tan dañada que le impidió alimentarse y beber, lo que provocó su fallecimiento por inanición.

Caballos vendidos en un mercado negro

El debate durante la vista giró en torno a la propiedad de los animales. Según el Seprona, se trataba de caballos mostrencos, animales domésticos abandonados que suelen ser controlados por pastores para venderlos sin pasar por las vías legales. Uno de los agentes explicó durante el juicio que se trata de ejemplares alegales, que son vendidos en negro y en algunas ocasiones terminan en explotaciones o incluso en restaurantes, apuntando a la existencia de un negocio furtivo en la zona.

El fiscal comparte esa versión y sostiene que los acusados habían adquirido los caballos de un pastor local y acudieron a Avión a recogerlos. “Intentaron cargarlos en un remolque, los animales se resistieron y les dieron una paliza salvaje”, afirmó en su exposición. Las defensas, sin embargo, negaron cualquier responsabilidad y pidieron la absolución. Consideran que la acusación se basa en “presunciones” y que los caballos estaban “asalvajados”, insistiendo además en que la testigo no pudo reconocer con seguridad a los acusados.

Se han dado más casos de maltrato a caballos en Galicia

En Melide (A Coruña) en 2019, dos ganaderos fueron condenados a 17 meses de prisión y cuatro años de inhabilitación por maltratar y desatender a sus caballos, provocando la muerte de al menos 30 ejemplares. La sentencia recoge que los animales vivían en condiciones de desnutrición, suciedad, falta de agua y sin espacio adecuado, conviviendo incluso con cadáveres de otros equinos. Inspecciones del Seprona, realizadas entre mayo y noviembre de 2019, constataron la gravedad de la situación. El juez también reprochó a la veterinaria encargada por no denunciar las deficiencias detectadas, aunque no se le imputó delito. Los procesados fueron sentenciados por maltrato continuado de animales.