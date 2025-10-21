Rocío Amaro 21 OCT 2025 - 13:28h.

PACMA denuncia un nuevo caso de presunto maltrato animal durante la Romería de Valme, en Dos Hermanas (Sevilla) tras difundirse un vídeo en el que un buey cae al suelo y es obligado a levantarse

El Partido Animalista reclama que se prohíba el uso de animales en ferias y romerías y critica que los bueyes queden fuera de la Ley de Bienestar Animal, mientras en redes se multiplican las reacciones enfrentadas

SevillaEl Partido Animalista PACMA ha denunciado un nuevo caso de presunto maltrato animal ocurrido durante la Romería de Valme, una de las celebraciones más emblemáticas de Dos Hermanas (Sevilla), tras difundirse un vídeo en el que se observa a un buey desplomado en el camino hacia el barrio sevillano de Bellavista.

Las imágenes, grabadas por asistentes y compartidas en las redes sociales del partido, muestran al animal tumbado en el suelo mientras varias personas intentan levantarlo tirando de él y pinchándole en el rabo, ante la presencia de público y otras carretas que avanzan por el recorrido.

PACMA ha calificado los hechos como "una muestra de la normalización del sufrimiento animal en las celebraciones populares" y reclama una mayor protección legal para los bueyes y otros animales utilizados en este tipo de eventos: "que tiren ellos del carro", reclaman.

Una tradición multitudinaria

La Romería de Valme es una de las peregrinaciones más importantes de Andalucía. Se celebra cada tercer domingo de octubre y congrega a decenas de miles de personas que acompañan a la imagen de la Virgen de Valme desde la parroquia de Santa María Magdalena, en Dos Hermanas, hasta el santuario situado en el Cortijo del Cuarto, en el término municipal de Sevilla.

Durante la jornada, cientos de carretas, galeras y caballistas recorren los casi doce kilómetros que separan ambos puntos, en un ambiente de devoción y fiesta popular que combina música, colorido y tradición. La romería, declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía, tiene su origen en el siglo XIII y está profundamente arraigada en la identidad nazarena.

No obstante, como ha ocurrido en otras ediciones, la presencia de animales de tiro en el cortejo, especialmente de bueyes y mulas que arrastran las carretas, ha vuelto a generar debate social.

La denuncia de PACMA

En su comunicado, PACMA asegura que el buey "fue pisoteado y pinchado en el rabo con el único fin de obligarlo a levantarse del suelo, entre los aplausos de algunos asistentes". El partido sostiene que el episodio refleja el agotamiento extremo al que pueden verse sometidos estos animales, expuestos a largas horas de recorrido bajo el calor, el ruido y la multitud.

"Estos hechos son una muestra de la normalización del sufrimiento animal en las celebraciones populares que les implican", señala el texto difundido por la organización, que además critica que los bueyes y animales de tiro quedan fuera de la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, al estar clasificados como animales de producción.

PACMA considera que esta exclusión "permite que situaciones como esta se sigan produciendo sin consecuencias legales" y califica de "inaceptable" que una ley que pretende garantizar el bienestar de los animales deje fuera a los que participan en eventos públicos.

La coordinadora provincial de PACMA en Sevilla, Clara Márquez, ha subrayado que "es innecesario hacer pasar a los animales por este tipo de sufrimiento en nombre de la tradición". "Quien quiera peregrinar, que lo haga caminando, como en el Camino de Santiago, y deje a los animales en paz", concluye.

Respuestas y polémica en redes

El vídeo compartido por PACMA se ha viralizado rápidamente, generando miles de visualizaciones y reacciones enfrentadas. Mientras numerosos usuarios y colectivos animalistas expresan su indignación ante las imágenes, otros defienden a los organizadores y a los cuidadores de los animales, argumentando que la actuación no constituye maltrato.

Algunos comentarios en redes aseguran que "si no se provoca una reacción como la de un picotazo, ese animal no se levanta de ahí en todo el día", y recuerdan que la zona de la cola donde se estimula al buey "no tiene riesgo de afectar arterias vitales ni venas". Otros usuarios sostienen que "no se ve ni cómo cae" y que el animal, al levantarse, demuestra que no estaba exhausto sino que simplemente "se había resbalado".

PACMA, por su parte, insiste en que estos episodios evidencian la falta de control y de protección legal para los animales empleados en festejos tradicionales. El partido animalista reitera su demanda de que se prohíba el uso de animales en romerías y ferias, y recuerda que sucesos similares se repiten cada año en distintas localidades andaluzas.